Superbike, Loris Baz può correre ad Assen: c’è l’ok dei dottori

Buona notizia per Loris Baz e il team Bonovo Action BMW. Infatti, ad Assen il pilota francese ha ricevuto il via libera dei dottori per poter correre domani. È stato dichiarato idoneo per tornare in sella in FP1 e verrà rivalutato al termine della sessione.

Baz non si presenta in Olanda al 100% della condizione fisica, essendo reduce da un infortunio serio rimediato nella Superpole Race in Indonesia. Il contatto provocato dalla Kawasaki di Alex Lowes gli ha causato la frattura del perone destro e quella del malleolo mediale destro, oltre a una lesione dei legamenti. Al rientro da Mandalika, è stato operato in Svizzera e ha dovuto osservare un periodo di riposo prima di cominciare la riabilitazione. Il lavoro svolto ha portato dei frutti e il chirurgo ha dato l’ok al pilota per volare ad Assen.

Superbike Assen, Loris Baz entusiasta del ritorno

Baz è molto contento di aver superato il controllo medico al TT Circuit e spera di non avere fastidi alla guida della sua M 1000 RR: “Il primo obiettivo è stato raggiunto. Era quello principale che mi ero posto nelle ultime sei settimane e sono felice. Ho fatto un grande e duro lavoro per farcela, non vedo l’ora di guidare su questa fantastica pista. Non ho obiettivi particolari, solo divertirmi. Spero che il tempo sia buono“.

Oltre a Loris, anche Michael van der Mark del team ufficiale BMW ha dovuto superare una visita medica ad Assen e pure lui è stato dichiarato idoneo. Il controllo si è reso necessario a causa delle fratture alle dita riportare in Indonesia. Correrà regolarmente quello che per lui è il round di casa, essendo olandese. È già salito sul podio in passato, sia con la Honda sia con la Yamaha. Spera di farlo anche con la BMW.

Foto: WorldSBK.com