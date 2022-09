Superbike. Leonardo Taccini “Aegerter mi ha aiutato a crescere”

Leonardo Taccini è cresciuto all’ombra di una stella. Dominique Aegerter è il leader assoluto del Mondiale Supersport, Campione del Mondo MotoE e prossimo al debutto nel WSBK. Al suo fianco, nel team Ten Kate, Leonardo Taccini: un ragazzo romano di 20 anni, umile, simpatico e promettente. I suoi risultati non sono paragonabili a quelli di Dominique però fanno intravvedere delle importanti potenzialità. Leo è cresciuto costantemente nel corso dell’anno. Domenica scorsa ha centrato la top ten a Barcellona conquistando il nono posto ma è a livello di distacchi che si notano ancora di più i progressi. Gara dopo gara ha limitato notevolmente il suo gap dai primi e questo fa ben sperare per il futuro.

Leonardo Taccini, cosa si prova ad essere in compagno di squadra di Dominique Aegerter?

“Aegerter va tanto, tanto, forte! Si trova in una condizione psicofisica che gli permette di fare la differenza. Conosce molto bene la moto, riesce a sfruttarla veramente al cento per centro. Caratterialmente è una persona molto tranquilla. Se mi più dare dei consigli lo fa, mi aiuta sempre. Ho instaurato un buon rapporto con lui. Io sono un ragazzo giovane e che deve imparare. Avere avuto un compagno di squadra come lui è stato molto positivo per me”.

Come valuti la tua stagione?

“Fino ad ora è stata in crescendo. Sapevo che quest’anno avrei fatto fatica perché ho provato a cambiare molte cose: dallo stile di guida alla mentalità. Ho cercato di diventare un po’ un pilota professionista. E’ stato abbastanza difficile adattare il mio stile di guida a tutte le piste, conoscere i circuiti nuovi ed avere un approccio più professionale. Dopo il week-end di Barcellona però posso ritenermi soddisfatto e dire che stiamo facendo dei buoni progressi”.

Con chi gareggerai il prossimo anno?

“Nel 2023 purtroppo ancora non so. Il mio obbiettivo certamente è quello di rimanere con Ten Kate, vediamo se sarà possibile”.