Superbike, Lecuona-Honda quanta fatica: il test ad Aragon servirà?

Per Honda il 2023 non è un anno esaltante per quanto riguarda MotoGP e Mondiale Superbike, i risultati sono molto al di sotto delle aspettative. Nel campionato delle derivate di serie a pochissimo è servito il fatto di poter usufruire delle Super Concessioni, effettuando degli interventi extra al telaio che non hanno permesso una reale svolta.

Non si può dire che il team HRC non si stia impegnando, nel box si sono visti ingegneri arrivati direttamente dal Giappone per visionare in prima persona il progetto. E nei test le novità tecniche non mancano, però i risultati parlano chiaro e sono deludenti. Un solo podio, ottenuto da Xavi Vierge in Gara 2 in Indonesia, e il penultimo posto nella classifica costruttori (+1 sulla BMW).

Superbike, Lecuona scontento della situazione in Honda

Il team Honda sarà tra quelli in azione nelle giornate 29-30 agosto ad Aragon per un importante test. Iker Lecuona spera che vengano portati degli aggiornamenti utili per migliorare la CBR1000RR-R Fireblade: “Presumo che ci saranno delle parti nuove – ha detto a Speedweek – e le testeremo. Ma non lo saprò con certezza finché non sarò in pista lunedì. Dobbiamo cambiare il setup della moto praticamente in ogni pista“.

In casa HRC non è stata trovata una base soddisfacente sulla quale costruire il resto dello sviluppo. Lecuona si aspettava ben altro nel 2023 ed era molto fiducioso a inizio stagione, ora non sa cosa aspettarsi: “Gli aggiornamenti aiutano, però non bastano. Non abbiamo ancora trovato la chiave per fare uno step. Non possiamo neppure dire esattamente quale sia il problema. Pensiamo di saperlo, ma dobbiamo provare nuove parti”.

Quale futuro per Iker?

In attesa del test di Aragon, non mancano rumors sul futuro del pilota spagnolo. Il team manager Leon Camier ha ammesso che c’è il desiderio di confermare sia lui sia Vierge in Superbike per il 2024. Tuttavia, il sogno di Lecuona è quello di tornare in MotoGP. Rimarrà dov’è solo se non dovesse avere alternative migliori.

Quest’anno ha potuto gareggiare in MotoGP come sostituto e gli piacerebbe farlo in pianta stabile. Uno scenario che si potrebbe realizzare solo in un caso: se Joan Mir rompesse il contatto con Honda. Ci sono rumors sul desiderio del due volte campione del mondo di migrare nel team Gresini per guidare una Ducati. In tal caso, sarebbe Johann Zarco (per ora annunciato con LCR) a passare nel team ufficiale Repsol con Marc Marquez. E nella squadra satellite ci sarebbe un posto che Iker accetterebbe molto volentieri se gli venisse offerto. E chi lo sostituirebbe nel team Superbike? Circolano sempre le ipotesi Axel Bassani e Michael Rinaldi.

Foto: Honda Racing