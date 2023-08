F1 GP Olanda, Prove Libere: Norris svetta, Ricciardo dà forfait

È andato in archivio il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Olanda di F1 e il miglior tempo di giornata è stato realizzato in 1’11″330 da Lando Norris, che nella seconda sessione ha preceduto di soli 23 millesimi Max Verstappen. Il campione in carica, invece, era stato il leader della FP1 in 1’11″852, l’unico sotto l’1″12.

Si tratta di vedere se davvero la McLaren possa essere competitiva nel resto nel weekend. È indubbio che da Silverstone ci siano stati grossi passi avanti da parte della scuderia di Woking, però capiremo meglio domani i reali valori in pista. Oggi non tutti i team hanno espresso il pieno potenziale, svolgendo un lavoro diverso.

F1 GP Olanda 2023, Ferrari fuori dalla top 10 a Zandvoort

Il 3° tempo nella FP2 è stato realizzato da Alexander Albon, che con la Williams spera di andare a punti in questo weekend a Zandvoort. Segue Lewis Hamilton, molto contento del comportamento della sua Mercedes e con un potenziale da podio per quello che si è visto oggi. Dietro di lui nel pomeriggio Yuki Tsunoda su AlphaTauri e Pierre Gasly su Alpine.

Sergio Perez 7° con l’altra Red Bull a 487 millesimi da Norris. Top 10 chiusa da Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Fernando Alonso (Aston Martin). 11° tempo per Charles Leclerc (+0″587) e 16° per Carlos Sainz (+0″763), ma in casa Ferrari non è ancora allarme. Frederic Vasseur a Sky Sport F1 ha dichiarato: “Oggi abbiamo testato diverse cose sulla macchina, ci siamo concentrati più su questo che sulla prestazione pura. Cercheremo di mettere tutto assieme per sabato“.

Da segnalare che il GP d’Olanda di Daniel Ricciardo è terminato in anticipo. Infatti, durante la seconda sessione di prove libere il pilota dell’AlphaTauri è andato a sbattere alla Parabolica dopo che in precedenza lo aveva fatto Lando Norris con la McLaren. L’incidente gli è costato la frattura del polso sinistro, non potrà correre e sarà sostituito da Liam Lawson.

Foto: Formula1.com