Superbike, Lecuona carico per il 2023: “Io e Honda vogliamo vincere”

Il suo primo campionato Superbike è terminato in anticipo a causa della doppia frattura rimediata in Indonesia, ma Iker Lecuona ha recuperato in tempo per prendere parte al test di Jerez. Purtroppo la pioggia ha rovinato i piani del team HRC, che ha portato un po’ di cose nuove in Spagna.

Nuovo aggiornamento di motore, nuovo forcellone e novità di elettronica sono state annunciate dal team manager Leon Camier. Quella del 2023 non sarà una CBR1000RR-R Fireblade nuova, però ci saranno un po’ di upgrade che la dovrebbero rendere maggiormente competitiva. In casa Honda c’è grande fiducia, anche se c’è la consapevolezza che non sarà semplice insidiare il trio Bautista-Razgatlioglu-Rea.

Superbike, Lecuona punta in alto con la Honda

Lecuona è molto determinato, dopo un primo anno da rookie ci tiene a compiere un salto di qualità netto nel 2023: “Inizieremo la prossima stagione con una mentalità diversa rispetto alla scorsa. Sappiamo di avere del buon potenziale e dobbiamo avere la mentalità di poter lottare per il podio se tutto funzionerà bene“.

L’ex pilota MotoGP ha chiuso il Mondiale Superbike 2022 con il nono posto nella classifica generale e un solo podio conquistato (ad Assen), oltre a una pole position (a Barcellona). Vuole di più adesso: “L’obiettivo – aggiunge – è avere il potenziale per iniziare una stagione al top. Vogliamo lottare per il campionato. Per farlo, serve sviluppare la moto rapidamente. Honda sta facendo di tutto per portarci nuovo materiale, spero che battaglieremo per le prime posizioni. Tutti qui vogliono vincere, dobbiamo dare il massimo“.

In casa HRC sono tutti impegnati per tornare al successo nel WorldSBK, l’ultimo titolo è targato James Toseland 2007. La CBR1000RR-R Fireblade sembra avere del buon potenziale, ma ci sono dettagli sui quali lavorare per renderla vincente. Con un anno di esperienza alle spalle, Lecuona e Vierge possono sicuramente fare meglio nel 2023. La squadra ufficiale Honda andrà seguita con attenzione.

Foto: Instagram @ikerlecuona_27