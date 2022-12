MotoGP, scattano le prevendite per il Mugello: promozioni e costi

La stagione 2022 è alle spalle, ma si guarda già alla prossima. Ad esempio all’appuntamento del Gran Premio d’Italia, con i ragazzi del Mondiale MotoGP che visiteranno il Mugello nei giorni 9-11 giugno 2023. A brevissimo scattano le prevendite per assicurarsi il biglietto per l’evento sull’autodromo toscano. Promozioni esclusive per giovani, donne, tesserati FMI e gli appassionati che ogni anno affollano le colline della struttura tricolore. Ecco prezzi e promozioni disponibili da lunedì 19 dicembre.

PRATO 58 Giornaliero (fino al 15 gennaio)

Venerdì: prezzo speciale di 28 euro per l’intera giornata di prove con ingresso dalle ore 8:00 del mattino.

Sabato: prezzo speciale di 39 euro per la giornata di prove ufficiali, qualifiche e l’attesissima Gara Sprint.

Domenica: il prezzo sarà di 55 euro con le gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE.

L’abbonamento per le due giornate, sabato e domenica, è fissato a 76 euro, 92 euro per i tre giorni.

Mugello, le promozioni

A partire da quest’anno si alza l’età dei ragazzi (da 13 a 15 anni) che avranno accesso alla zona prato al prezzo simbolico di 1 euro vincolati all’acquisto di almeno un biglietto adulto. Per i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni sarà riservato un biglietto ridotto del 20% per tutte le tipologie di biglietto prato e tribune. Continua poi la tradizione del Mugello che da sempre ha avuto un occhio di riguardo per le donne: per loro biglietto ridotto del 10% su prato e tutte le tribune. Da quest’anno poi sarà possibile accedere con i camper con soli 75 euro, una promozione valida fino al 15 gennaio 2023. Tesserati FMI, militari e Forze dell’Ordine avranno accesso ad un biglietto scontato del 20% su prato e tribune.

Tribune e Night&Day

I biglietti tribuna saranno in promozione fino al 15 gennaio, a partire da 112 euro per la Tribuna Materassi Laterale, 132 euro per l’abbonamento di sabato e domenica. Continua anche la promozione Night & Day. I titolari dei questo tipo di abbonamenti o di questi biglietti Prato potranno accedere al circuito già a partire dalle ore 21.00 del giorno antecedente il primo giorno di validità del biglietto, pernottando così all’interno.

Mugello, la prevendita

Come detto, da lunedì 19 dicembre, quindi all’inizio della prossima settimana, scatterà la prevendita per il prossimo Gran Premio d’Italia MotoGP. I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma TicketOne www.ticketone.it e sul sito www.mugellocircuit.com.

Foto: mugellocircuit.com