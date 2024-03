Superbike, Kawasaki: in Australia vera gloria? Arriva il momento della verità

Anche se ad Alex Lowes è sempre piaciuta la pista di Phillip Island, è stata comunque una sorpresa vederlo vincere due manche e terminare il primo round del calendario da leader della classifica mondiale Superbike. La Kawasaki non sta certamente vivendo il suo periodo più brillante, non a caso è stata scaricata da Jonathan Rea, però lavora sodo per estrarre tutto il potenziale possibile dalla Ninja ZX-10RR.

Il test in programma a Barcellona per giovedì 14 e venerdì 15 marzo sarà un’occasione utile per migliorare ulteriormente. Cercherà di sfruttarla anche Axel Bassani, nuovo in KRT e alla ricerca di progressi significativi per essere davvero competitivo. In Catalunya girerà pure il collaudatore Florian Marino.

Superbike, test Barcellona: Kawasaki in azione con Lowes, Bassani e Marino

Lowes è al quinto anno con Kawasaki e quindi parte da un’esperienza completamente diversa rispetto al nuovo teammate. Ha già una base sulla quale costruire: “Il nostro obiettivo per il test – spiega il pilota britannico – è quello di continuare a lavorare sia sulle prestazioni che sul ritmo di gara, mantenendo il nostro grip più a lungo dello scorso anno sia all’anteriore sia al posteriore. Montmelò ha un layout che mi piace molto ed essendo vicino al workshop del team è come una seconda gara di casa. Sono entusiasta di tornare insieme alla squadra dopo un paio di settimane a casa, vediamo se possiamo migliorare il nostro pacchetto per le gare della settimana successiva“.

Bassani è alla ricerca del miglior setup per sfruttare la Ninja e le sue abilità di guida, ormai consapevole del fatto di dover modificare il suo stile dopo gli anni sulla Ducati. “Dopo il primo round della stagione sicuramente la fiducia con la moto sarà migliore in questo test. Abbiamo tanto lavoro da fare e cercheremo di trovare un setup migliore per il weekend di gara. Speriamo anche di avere condizioni di pista costanti fino alla fine. Abbiamo nuove idee da provare e vedremo come funzionano. Sono felice di avere altri due giorni per testare in pista con KRT poco prima del loro round di casa. Sarà importante fare un buon lavoro e ottenere buoni risultati. Cercheremo di godercelo e spingere il più possibile per raggiungere i nostri obiettivi“.

Anche a Barcellona si dovrebbe ripresentare il tema gomme, con la gestione che sarà fondamentale nelle gare lunghe. Non ci sarà il rischio di dover fare un pit stop come a Phillip Island, però diventa importante utilizzare il test per arrivare pronti al secondo round del calendario SBK 2024. Negli ultimi anni la Kawasaki ha sofferto nell’ultima parte delle gare, quando il grip è più basso. C’è stato tanto lavoro per migliorare e quello in Catalunya sarà un banco di prova utile. Lì potremo capire meglio se il successo a Phillip Island sia stato solo un’illusione, una parentesi casuale in una stagione che potrebbe essere complicata.

Foto: Kawasaki Racing Team WorldSBK