Superbike, Jonathan Rea vuole rompere il digiuno: a Misano può vincere?

Il Mondiale Superbike fa tappa a Misano Adriatico, un luogo che è speciale per Jonathan Rea. Infatti, proprio in Emilia-Romagna colse la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike nell’ormai lontano 2009, quando ancora correva con la Honda. Ha accumulato un totale di otto successi sul circuito oggi intitolato a Marco Simoncelli ed è il pilota più vincente lì.

Considerando le caratteristiche della pista e quelle della Kawasaki Ninja ZX-10RR, è possibile immaginare che il nord-irlandese possa essere competitivo in questo fine settimana. Ovviamente, è Alvaro Bautista con la Ducati il favorito, ma Misano Adriatico può essere il posto giusto per provare a tornare a vincere. L’ultimo trionfo di Jonny risale al 19 dicembre 2022, quando vinse Gara 1 dell’ultimo round stagionale a Phillip Island, dove poi si è aperto il campionato SBK 2023.

Superbike Misano, Rea impaziente di correre

Il Kawasaki Racing Team non era presente al test svolto a Misano Adriatico, ma ha poi recuperato girando a Jerez. Rea non vede l’ora di mettersi alla prova in Italia: “È bellissimo tornare a Misano. Ho tanti bei ricordi in questo circuito, dove nel 2009 ho vinto la mia prima gara nel WorldSBK. Da allora abbiamo vissuto dei momenti lì. Mi piace la pista, ha un mix di tutto con sezioni veloci e lente. Mi piace particolarmente il Curvone veloce alla fine del rettilineo“.

Il sei volte campione del mondo Superbike spera di essere un protagonista di questo fine settimana: “A Jerez abbiamo svolto un test per migliorare nel tipo di condizioni che dovremmo trovare qui. Entriamo in questo weekend con uno stato d’animo positivo e non vedo l’ora di vedere cosa possiamo fare. Sarà bello incontrare i tifosi italiani. Anche se non sono italiano e non ho guidato per un marchio italiano, mi danno sempre molto amore e supporto. Spero di poter dare un bello spettacolo a tutti gli emiliani che hanno attraversato un momento difficile dopo le recenti alluvioni“.

Alex Lowes si gioca il futuro

Se è facile immaginare che Rea sarà tra i protagonisti a Misano, più difficile è prevedere cosa riuscirà a fare il suo compagno di squadra Alex Lowes: “La pista è divertente – ha dichiarato – e specialmente la sezione con le curve veloci. Di recente abbiamo fatto un buon test in Spagna, ho migliorato un po’ il mio feeling con le condizioni più calde che dovremmo avere anche in questo weekend. Il mio obiettivo è tornare sul podio e divertirmi con il team“.

Lowes ha un contratto in scadenza a fine 2023 e rischia fortemente di non essere confermato. Non è un pilota particolarmente costante e il Kawasaki Racing Team deve anche iniziare a pensare alla futura sostituzione di Jonny. Se lui non dovesse riuscire a convincere, la squadra potrebbe decidere di ingaggiare un rider più giovane e che possa dare maggiori garanzie per il futuro.

Foto: Kawasaki Racing