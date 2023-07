Superbike, Jonathan Rea vince e non si esalta: “Questa non è la realtà”

Finalmente Jonathan Rea. In Repubblica Ceca il primo trionfo del 2023 il sei volte campione del mondo Superbike. In Gara 1 si è preso anche la sua prima vittoria a Most, dove non aveva mai vinto prima. Grazie alla sua esperienza e al suo enorme talento ha sfruttato al massimo l’opportunità avuta oggi.

La decisione di partire con le gomme intermedie è stata quella giusta. Nei primissimi giri chi aveva le rain ha avuto un vantaggio, poi hanno dovuto cambiarle. Il pilota Kawasaki ha preso la testa della corsa e se l’è tenuta fino alla fine. Un successo importante e che lo proietta al terzo posto della classifica generale SBK, scavalcato Andrea Locatelli.

Superbike Most, Rea regala una vittoria al team Kawasaki

Rea non può che essere felice per aver riconquistato il gradino più alto del podio, che gli mancava dall’ultimo round del calendario 2022 in Australia: “Quando ero seduto in griglia, sapevo che oggi con quelle condizioni avrei avuto una buona opportunità per vincere. Ho fatto una buona partenza e all’inizio ero con i piloti con gomme da bagnato, sapevo che le intermedie erano la scelta giusta. A metà gara avevo un vantaggio grande rispetto a Toprak e agli altri. La moto ha iniziato a muoversi tanto a causa del setup abbastanza morbido, ho potuto avvantaggiarmi all’inizio e poi ho gestito. È un bel regalo per la mia squadra per il grande lavoro fatto. Non vedo l’ora che arrivi domani, cercheremo di tornare sul podio“.

Jonny è alla quindicesima stagione consecutiva di vittorie nel Mondiale Superbike ed è arrivato a quota 119 trionfi totali (104 solo con Kawasaki). Sceglie pneumatici intermedi è stata la scelta azzeccata e non ha mai esitato prima dello start: “Ero abbastanza convinto. Nel box avevo guardato la gara della Supersport 300, i piloti davanti avevano le slick e i tempi non erano eccezionali, ma vedevo che le gomme slick erano più performanti in condizioni miste. Mi sono convinto che la scelta giusta fosse montare le intermedie per generale calore nelle gomme. Nel giro di warmup mi sono sentito bene. Ho messo temperatura sulla gomma e dal giro 2 ha funzionato“.

Il sei volte iridato SBK è entusiasta di aver vinto, però questi 25 punti non cambiano la situazione della Kawasaki: “Non siamo ancora nella posizione di lottare per vincere in condizioni normali. Dobbiamo essere realisti, oggi c’erano delle condizioni particolari. Siamo orgogliosi di avercela fatta., ma questa non è la realtà e dobbiamo continuare a lavorare per stare davanti“.

