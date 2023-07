F1 GP Belgio, Sprint Race: Verstappen super, McLaren e Alpine a podio

Conclusa la Sprint Race di F1 a Spa-Francorchamps, la cui partenza è stata ritardata a causa della pioggia. Tutti hanno iniziato con gomme full wet e hanno fatto alcuni giri dietro la Safety Car prima del vero inizio della gara. Ma già dopo 1-2 giri i piloti sono rientrati a montare le intermedie, viste le condizioni migliori della pista.

A trionfare è il solito Max Verstappen, ormai imbattibile con la sua Red Bull RB19. Ottimo secondo posto per Oscar Piastri, che dopo la sosta si era anche trovato in testa alla corsa e che poco dopo il rientro della seconda Safety Car è stato superato dal campione in carica della F1. Risultato straordinario del rookie della McLaren. Bravissimo anche Pierre Gasly, terzo con l’Alpine.

Formula 1, Ferrari e Mercedes giù dal podio a Spa

Quarta posizione per Carlos Sainz su Ferrari. Purtroppo lo spagnolo ha avuto un pit stop problematico e ha perso diverso tempo. Poteva essere sul podio altrimenti. Dietro di lui Charles Leclerc, che riesce ad evitare di essere attaccato da Lando Norris. Anche per il monegasco un problema alla sosta.

Settimo Lewis Hamilton, che al traguardo è arrivato quarto ma è stato penalizzato di 5 secondi per un contatto avuto con Sergio Perez. A punti anche la Mercedes di George Russell.

Fernando Alonso ritirato al quarto giro per un incidente in curva 11, ha causato anche l’uscita della Safety Car. Non il modo migliore per festeggiare il suo 42° compleanno. Ritiro anche per Sergio Perez, la cui Red Bull è stata danneggiata in seguito al contatto con Hamilton.

F1 GP Belgio 2023, risultati Sprint Race: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 1 pit stop

2 Oscar Piastri McLaren +6.677 1

3 Pierre Gasly Alpine +10.733 1

4 Carlos Sainz Ferrari +12.648 1

5 Charles Leclerc Ferrari +15.016 1

6 Lando Norris McLaren +16.052 1

7 Lewis Hamilton Mercedes +16.757 1

8 George Russell Mercedes +16.822 1

9 Esteban Ocon Alpine +22.410 1

10 Daniel Ricciardo AlphaTauri +22.806 1

11 Lance Stroll Aston Martin +25.007 1

12 Alexander Albon Williams +26.303 1

13 Valtteri Bottas Alfa Romeo +27.006 1

14 Kevin Magnussen Haas F1 Team +32.986 1

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo +36.342 1

16 Logan Sargeant Williams +37.571 1

17 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +37.827 1

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri +39.267 1

Foto: Formula1.com