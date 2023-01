Superbike, Jonathan Rea: “Elettronica migliorata. Motore? Nessuna magia”

Jonathan Rea ha lasciato Jerez con il secondo miglior tempo assoluto nei due giorni di test Superbike. Solo 83 millesimi l’hanno separato dal leader Toprak Razgatlioglu.

Sicuramente avrebbe preferito disporre di una Kawasaki Ninja ZX-10RR con un motore più performante, però è concentrato sul dare il massimo con ciò che ha. L’obiettivo è fare un lavoro importante su altre aree, a partire dall’elettronica. L’arrivo di ingegneri come Christophe Lambert e Sander Donkers è molto utile per trovare nuove soluzioni. In casa KRT hanno fatto un po’ di campagna acquisti per provare a estrarre maggiore potenziale dalla moto di Akashi.

Superbike, test Jerez: i commenti di Jonathan Rea

Rea al termine del test di Jerez si è detto abbastanza soddisfatto del lavoro svolto: “Sono stati due giorni produttivi. Non abbiamo fatto molti giri a causa delle condizioni fredde del mattino, però quelli fatti sono stati molto produttivi. Mi sono trovato bene con Sander e Christophe. Il primo giorno è stato incentrato sulla comunicazione e la comprensione delle mie richieste e dei miei feedback. Hanno avuto ottime idee. Sono abbastanza incoraggiato da questo testo, ma c’è tanto lavoro da fare. La priorità non era il tempo sul giro, ma migliorare per l’ultima parte di gara“.

Il sei volte campione del mondo Superbike si è trovato bene con Donkers e Lambert, due figure che portano nel team esperienza e competenza che possono essere di enorme aiuto. Ci sono stati già dei progressi: “Nel corso della stagione riceveremo alcuni upgrade di elettronica, ma già nel test siamo migliorati tanto in quest’area. In generale non avevamo molte novità, ho cercato di capire bene il bilanciamento della moto. Sul telaio avevamo qualche elemento della Showa da testare. Abbiamo portato a termine il nostro carico di lavoro“.

Niente motore nuovo e impressione sulle gomme Pirelli

Rea ha sempre dichiarato di aver bisogno di maggiore potenza per contrastare meglio Alvaro Bautista e la Ducati in rettilineo, però la sua Kawasaki Ninja ZX-10RR non ha un nuovo motore. È necessario insistere sul miglioramento di altri aspetti della moto, per tirarne fuori altro potenziale: “Abbiamo lo stesso problema di potenza in rettilineo, perché niente di magico è successo. Stiamo lavorando in altre aree per essere competitivi“.

Il pilota nord-irlandese crede ciecamente nel suo team e spera di poter essere competitivo nel Mondiale Superbike 2023. Certamente si aspetta altri passi avanti nel prossimo test a Portimao, dove probabilmente Pirelli riproporrà le nuove gomme SCQ già portate a Jerez e sulle quali Jonny si è così espresso: “Ho provato un’anteriore con un feeling simile a prima e non particolarmente positivo. Con l’altra il feeling era nuovo, ma c’erano degli aspetti positivi sulla lunga distanza“.

Foto: Kawasaki Racing