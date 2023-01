Il ritorno (con Honda) di Hector Barbera nel British Superbike

Che fine ha fatto Hector Barbera? Beh, quest’anno il motociclista valenciano tornerà a correre in Europa e, più nello specifico, nel British Superbike. L’ex vice-Campione del Mondo 250cc, primatista della graduatoria Open della MotoGP 2015, ha trovato l’intesa con il team TAG Racing Honda per disputare l’intera stagione del BSB in sella ad una CBR 1000RR-R.

DAL MOTOAMERICA AL BRITISH SUPERBIKE

Nelle ultime due stagioni Hector Barbera ha corso nel MotoAmerica Superbike con BMW, passando dal Scheibe Racing (2021) al team Tylers nel 2022, affermandosi come il miglior pilota della casa dell’Elica nella storia. Dopo questo biennio trascorso oltreoceano, Barbera ha preso la decisione di tornare nel Vecchio Continente, sposando la causa del team TAG Racing per il BSB.

RITORNO PER BARBERA NEL BRITISH SUPERBIKE

Per Hector Barbera si tratterà di fatto di un ritorno nel British Superbike. Nel 2019 subentrò a stagione in corso al team Bournemouth Kawasaki, mettendosi in mostra al debutto a Donington Park con un 6° ed un 8° posto. Nel 2020 difese poi i colori OMG Racing BMW, senza tuttavia ottenere risultati di rilievo. Per questa stagione 2023 disporrà di una CBR 1000RR-R del TAG Racing, struttura “satellite” Honda Racing UK nella serie.

LE PAROLE DI HECTOR BARBERA

“Sono motivato per questa stagione“, ha ammesso Hector Barbera. “Tornare al British Superbike mi rende entusiasta, si tratta di qualcosa che volevo fortemente. Sono felice che abbiamo raggiunto l’accordo e, di questo, desidero ringraziare Gary e Rob di TAG Racing e tutti nel circus del BSB per avermi riaccolto a braccia aperte“.

TAG RACING SPAGNOLO

Il Team TAG Racing torna così a schierare un motociclista spagnolo dopo l’esperienza, tutt’altro che memorabile, vissuta con Tito Rabat nella passata stagione. L’iridato Moto2 2014 affrontò il round di Thruxton risultando costantemente il fanalino di coda della classifica, tanto da rinunciare al successivo round di Cadwell Park a weekend di gara in corso.