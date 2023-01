Toni Elias torna a correre: sceglie Suzuki per il MotoAmerica

Ritiro? Macchè! Dopo un anno per certi versi “sabbatico”, in questo 2023 rivedremo Toni Elias in azione per un clamoroso (doppio) ritorno: nel MotoAmerica Superbike e con Suzuki. Proprio così: l’iridato Moto2 2010, Campione della serie nel 2017 con Yoshimura, ha firmato con il Team Hammer Inc. per correre, con la GSX-R 1000 di riferimento, nella Superbike d’oltreoceano.

TONI ELIAS RITORNA ALLE CORSE

Un annuncio decisamente a sorpresa, considerando che Toni Elias sembrava prossimo nei mesi scorsi ad annunciare il suo definitivo ritiro dalle corse. Vissuto un 2021 part-time e da sostituto di lusso (correndo tra l’altro con Ducati e Yamaha), di fatto lo scorso anno è rimasto in poltrona. Non trovando una sistemazione ed un ingaggio all’altezza nel MotoAmerica, l’originario di Manresa si è dedicato ad altre attività, tanto che per lui si parlava di un ruolo di coach di piloti persino nel Motomondiale.

IL RITORNO CON SUZUKI

All’improvviso e senza alcuna indiscrezione in tal senso, il Team Hammer Inc. (Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki) ha annunciato l’ingaggio di Toni Elias per il MotoAmerica Superbike 2023. Per lo spagnolo si tratterà di un ritorno in sella ad una Gixxer e con la squadra di John Ulrich per la quale corse nel 2020, una volta ritiratasi Yoshimura Suzuki dal MotoAmerica.

TRASCORSI DI SUCCESSO CON LA GIXXER

Con Suzuki di fatto Toni Elias ha salvato la propria carriera. Ritrovatosi a piedi ad inizio 2016, fu convocato da Yoshimura Suzuki per sostituire l’infortunato Blake Young ad Austin, vincendo al debutto nel MotoAmerica Superbike. Sfiorato il titolo, al secondo tentativo non si lasciò sfuggire la conquista dell’alloro della Superbike americana, correndo con Suzuki (tra Yoshimura e Team Hammer) fino al 2020 compreso.

L’IMPEGNO SUZUKI

Elias ed il Team Hammer potranno contare sul supporto economico della filiale americana di Suzuki, ma non della casa madre. A maggior ragione, come detto, considerando il ritiro di Yoshimura di fine 2019, legandosi adesso persino a Yamaha preparando una R7 per la Twins Cup del MotoAmerica.

RIVALI AGGUERRITI

Il vincitore del GP di Estoril 2006 in MotoGP non avrà certamente vita facile. Seppur senza Danilo Petrucci, il MotoAmerica Superbike 2023 potrà annoverare in griglia la presenza del bi-Campione in carica Jake Gagne (Attack Yamaha) affiancato da Cameron Petersen, senza scordarci di Mathew Scholtz (Wesby Yamaha). HSBK Ducati NYC ha risposto promuovendo dalla Supersport Josh Herrin, mentre uno degli osservati speciali sarà senza dubbio Cameron Beaubier, di ritorno in madrepatria con BMW Tytlers.