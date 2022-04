Superbike: Jonathan Rea punta su Assen ma troverà pane per i suoi denti

Nell’arco di una stagione Superbike ci sono gare più importanti di altre. Assen, in Olanda, quest’anno è soltanto il secondo dei dodici round, ma come ogni volta rischia di essere una pietra miliare nel cammino verso la conquista del titolo iridato. Jonathan Rea, il sei volte campione del mondo, avrà tutti gli occhi addosso. Questa è da sempre la “sua” pista: ci ha vinto quindici volte, le prime cinque con la Honda che anche dieci anni fa non era certo la più competitiva del lotto. Nelle ultime quindici gare che ha disputato è sempre andato a podio. Ricordiamo che nel 2020 questo round che è in calendario Superbike dal ’92 non si è disputato per la pandemia.

La tripletta di un anno fa

Nel 2021 l’Olanda si disputò a fine luglio ed era il quinto round, preceduto da Aragon, Estoril, Misano e Donington. Jonathan Rea fece il vuoto, vincendo tutte le tre corse in programma. La Ducati resse l’urto piazzando Scott Redding al secondo posto nelle gare lunghe e Michael Rinaldi nella stessa posizione nella sprint. La Yamaha invece andò in crisi: Toprak Razgatlioglu fece due volte terzo (gara 1 e sprint) mentre nella sfida finale venne tirato giù dal compagno di marca Garrett Gerloff alla prima curva. A conti fatti, Jonathan Rea lasciò Assen da leader del Mondiale, con 37 punti di vantaggio sul rivale turco. Da lì in poi però cominciarono i problemi e le cadute a ripetizione che, di fatto, hanno consegnato il Mondiale a Razgtalioglu. Comunque vada, è improbabile che stavolta il Cannibale possa fare un break del genere.

La prospettiva Ducati

Alvaro Bautista è riuscito a battere due volte Jonathan Rea al Motorland Aragon e guida il Mondiale con tre punti di vantaggio: 57 contro 54. Lo spagnolo ad Assen con la Ducati ha gareggiato soltanto nel 2019, edizione che coincide con uno dei precedenti olandesi meno brillanti per il nordirlandese. In un week end condizionato dal brutto tempo, con tanto di nevicata che al sabato portò alla cancellazione di gara 1 spostata la domenica al posto della sprint, Bautista inflisse una severa lezione, vincendo due volte per distacco. In gara 2 Rea finì addirittura terzo, fregato in volata dall’idolo di casa Michael van der Mark allora in Yamaha. Più che i precedenti in generale, è da questo che bisogna partire per prevedere cosa potrà accadere sabato e domenica prossima. Jonathan Rea qui è un mostro, ma Alvaro Bautista e Ducati possono batterlo. E’ già successo, anche se quest’anno la Kawasaki sembra aver trovato l’equilibrio mancato la scorsa edizione.

Toprak Razgatlioglu è sotto pressione?

Il talento turco ad Aragon è stato costretto a correre in difesa, cioè ad accontentarsi di tre terzi posti. Pronti-via, ha già 18 punti di ritardo da Bautista e 15 da Rea. E’ vero che per vincere il Mondiale servirà consistenza, e non perdere mai colpi, ma contro due mastini così servirà anche vincere parecchio. Assen, lo dicono i precedenti, non è mai stata troppo congeniale alla YZF-R1. Per cui Toprak rischia di avere sulle spalle più pressione di tutti. Quindi dentro contro Alvaro e Jonathan sarà un brutto affare. Perfino riuscire a limitare i danni non sarà una passeggiata…

Il programma in pista

Venerdi 22 aprile 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 23 aprile 2022

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole

12:40 WorldSSP300 – Race 1

14:00 WorldSBK – Race 1

15:15 WorldSSP – Race

Domenica 24 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – SP Race

12:30 WorldSSP – Race 2

13:45 WorldSSP300 – Race 2

15:15 WorldSBK – Race 2

Foto: Instagram