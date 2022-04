MotoGP, Marc Marquez: novità in arrivo per la nuova Honda RC213V

Durante il week-end di MotoGP in Argentina Stefan Bradl ha sostituito Marc Marquez, alle prese con un nuovo caso di diplopia risolta in pochi giorni. Il collaudatore tedesco della Honda ha potuto percorrere diversi chilometri con la nuova RC213V e si è detto certo che la moto giapponese abbia compiuto grossi passi avanti in termini di sviluppo. I risultati presto arriveranno, ma bisogna dare il tempo al fuoriclasse di Cervera di limare i dettagli per farla calzare su misura al suo stile di guida. E non mancheranno altri aggiornamenti, a cominciare dal telaio, che dovrebbe garantire un miglior feeling all’anteriore dopo aver acquisito più grip al posteriore.

L’analisi del collaudatore Honda

Honda ha compiuto modifiche radicali durante l’inverno e le cinque giornate di test preseason non sono bastate per collaudare il prototipo MotoGP 2022. Marc Marquez e il suo manager hanno messo pressione sui tecnici giapponesi al fine di velocizzare i tempi, migliorare le sensazioni in alcune aree e rendere possibile la rimonta per il titolo mondiale. “Questa moto ha un grande potenziale, ma è in arrivo molto altro… Marc ha anche detto che si sente bene con la moto, ma deve ancora trovare il limite“, ha spiegato Bradl a Motorsport-Total.com. “Ed è di questo che si tratta per i piloti in questa fase: avvicinarsi al limite. Avremo bisogno di più tempo per capire la moto e il limite“. Sicuramente la nuova versione richiede meno fisicità, ma il fenomeno di Cervera deve poter sfruttare meglio l’avantreno per fare la differenza in ingresso curva, con il suo stile aggressivo che da sempre lo contraddistingue.

Marc Marquez obiettivo titolo MotoGP

Durante il Gran Premio di Austin Marc Marquez ha lamentato in curva 10 qualche problema di saltellamento della sua Honda RC213V. A Mandalika, complice anche una carcassa poco adattabile a questa moto, ha riportato quattro cadute in tre giorni fino al terribile highside nel warm-up. “Domenica ho compiuto tutti i sorpassi nelle zone di frenata“, ha spiegato il pluricampione. “La nostra moto si comporta davvero bene in frenata. Ma entrare in curva è difficile, non è nemmeno facile capire cosa aspettarsi dalla gomma anteriore. La nostra moto è esattamente l’opposto dell’anno scorso“.

Nel venerdì di prove libere in Texas ha ripreso con il setting utilizzato in Indonesia, sabato ha apportato delle modifiche che hanno funzionato, domenica sono state accolte anche dagli altri piloti del marchio. “È importante che anche agli altri piaccia quello che suggerisco. Ma dobbiamo continuare a provare. L’ho chiarito ai tecnici Honda in America“. Portimao e Jerez saranno due tappe decisive per la stagione MotoGP 2022 e delinearne gli orizzonti: “Ho imparato che ci sono sempre sorprese in questo Mondiale. Non si può prevedere nessun Gran Premio… Ovviamente il mio obiettivo è salire sul podio ad ogni gara, quindi rischierò qualcosa. Ma in Texas non c’era la possibilità di puntare al podio“.