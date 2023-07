Quello a Imola è stato il miglior weekend del 2023 per Jonathan Rea, che per la prima volta quest’anno è salito sul podio in entrambe le gare lunghe. Ormai il sei volte campione del mondo Superbike si è arreso alla realtà dei fatti: la Kawasaki non ha una moto vincente. Non ha potuto neppure provare ad approfittare della caduta di Alvaro Bautista in Gara 2.

Superbike, Kawasaki con 500 giri/min in più

Prima del round in Emilia-Romagna la FIM e la Dorna hanno ufficializzato che Kawasaki ha scelto di utilizzare 5 punti concessione per ottenere altri 250 gir/min per il motore della Ninja ZX-10RR. Questi si vanno ad aggiungere ai 250 già ottenuti dopo Assen.

Un totale di 500 giri/min che, però, l’attuale Verdona non sfrutta. Il Kawasaki Racing Team ha fatto sapere che non sta utilizzando gli rpm aggiuntivi perché attende il terzo check point delle concessioni per intervenire sul propulsore.

Jonathan Rea non capisce KRT

A Imola non è mancata una domanda a Rea sulla strategia adottata da Kawasaki sull’aspetto appena citato: “Non ho idea – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e bisogna parlarne con la squadra. I 500 giri/min in più aiutano, perché consentono di essere più aggressivi con la marcia finale e anche di migliorare l’accelerazione. Immagino che con una migliore specifica dell’albero a camme possiamo generare maggiore potenza, non lo so. Non capisco la direzione del team o della Kawasaki“.

Il sei volte iridato Superbike non ha chiara la situazione: “Ovviamente ci servono più punti concessione per ottenere l’elemento che ci manca. Ma il nostro obiettivo è quella di lottare per podi e vittorie, cosa che non fa guadagnare punti concessione. Spero che non avremo bisogno, perché significa che stiamo lavorando bene. Dobbiamo essere competitivi“.

Foto: Kawasaki Racing Team