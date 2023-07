CIV Superbike, Michele Pirro “Mi criticano sempre”

Michele Pirro vince e viene accusato di “rubare le caramelle ai bambini“, cade gli dicono che esagera e va in crisi quando è sotto pressione. Il pilota del Team Barni a Vallelunga è scivolato e Lorenzo Zanetti gli ha strappato la leadership in classifica generale con la Ducati del team Broncos. Pirro e Zanetti sono quasi coetanei e gareggiano su moto molto simili. Hanno seguito però dei percorsi professionali diversi e la loro quotidianità e agli antipodi: Pirro lavora a tempo pieno nel motociclismo e Zanetti invece nell’azienda di famiglia. Dopo Vallelunga invece di tessere le lodi di Zanetti che si è confermato un pilota estremamente costante, in tanti hanno criticato il pugliese.

Michele Pirro non ci sta

Spesso pare che la presenza di Michele Pirro al CIV sia considerata ingombrante, pesante: gli avversari non vedono l’ora che appenda il casco al chiodo.

“Al CIV magari una volta vinco e un’altra cado. Fa parte del mio essere e di come faccio io le cose – si sfoga Michele Pirro con Corsedimoto – Alla fine però mi criticano sempre: sia se vinco che se cado. Non va mai bene niente. Le persone, i piloti vanno presi per come sono. Io ci provo e lo faccio sempre, do il massimo ed è quello che mi permette di essere sempre all’avanguardia su tutto. Ora c’è la Racing Night a Misano, una grande festa con tanti amici e spero ci sia tantissima gente”.

La corsa al titolo pare una sfida Pirro- Zanetti ma potrebbe ancora inserirsi Luca Bernardi che dopo un inizio di stagione sfortunato, ora è in ripresa con l’Aprilia Nuova M2. Da tenere d’occhio anche Delbianco, Vitali e Cavalieri.

Volti nuovi alla Racing Night

Al prossimo round del CIV Superbike ci saranno alcune novità. Lorenzo Gabellini subentra a Nicola Chiarini al team Black Sheep “Abbiamo fatto dei test e sono andati abbastanza bene – spiega il Team principal Marco Frison – Stiamo cambiando un po’ di cose, stiamo lavorando anche in officina. Gabellini è un pilota di esperienza molto professionale e tecnico e dobbiamo andare avanti e fare quello che ci chiede”.

Novità anche in DMR con Alessio Finello in sostituzione di Agostino Santoro, infortunato al Mugello.

Foto social Michele Pirro