MotoGP, Alex Rins: un’altra brutta notizia… aspettando Yamaha

L’incidente rimediato al Mugello costa davvero molto caro ad Alex Rins, costretto a dare forfait ai Gran Premi di Germania e Olanda. Il pilota catalano della Repsol Honda, autore di una vittoria sul circuito di Austin, ancora non è in grado di camminare e dovrà saltare anche la gara di Silverstone del 4-6 agosto.

Il rientro in MotoGP è rimandato

La frattura di tibia e perone ha costretto l’ex Suzuki ad un doppio intervento chirurgico. Il primo al CTO di Firenze, per stabilizzare con un fissatore esterno e ridurre il gonfiore, il secondo a Madrid, per sistemare le ossa fratturate. 16 giorni dopo l’incidente è ritornato a casa per seguire una lunga fase di riabilitazione e ancora oggi non può ritornare in sella ad una moto né camminare liberamente. Secondo quanto riferito da Lucio Cecchinello a Speedweek.com “Alex Rins non gareggerà a Silverstone. La sua guarigione sta facendo ottimi progressi. Ma non so quando potrà tornare a correre e quando tornerà“.

Solo nei primi giorni di agosto verrà fissata una data per il suo ritorno in MotoGP, quando finalmente potrà tornare alla quasi normalità e muovere i primi passi. “Se si sentirà bene, tornerà a Spielberg il 20 agosto o a Barcellona il 3 settembre. Non lo sappiamo ancora“, ha aggiunto il manager del team LCR Honda.

Giorni di relax per il pilota Honda

Il fatidico incidente al Mugello è avvenuto nella Sprint Race il 10 giugno, quando Alex Rins è caduto pesantemente nella veloce Arrabbiata 1 (curva 8 del Circuito del Mugello) dopo il promettente terzo posto del venerdì. Nei giorni scorsi il pilota residente in Andorra ha pubblicato alcune foto sui social che documentano il suo calvario. “Queste immagini mostrano l’entità della caduta e il grande lavoro dei medici. Era difficile, ma tornerò più forte fisicamente e mentalmente“, ha promesso il vincitore di Austin. Nel frattempo si gode anche giorni di relax insieme alla sua famiglia per una vacanza a Ibiza. Intanto si intensificano le voci di mercato su di lui: presto potrebbe arrivare l’annuncio del passaggio in Yamaha factory per la prossima stagione MotoGP.

