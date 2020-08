Superbike Jerez, gli orari delle dirette SKY e TV8 di sabato 1 agosto

La Superbike a Jerez oggi entra nel vivo con la Superpole al mattino e gara 1 alle 14. Ecco tutta la programmazione delle dirette TV

La Superbike torna a regalarci grandi emozioni in una Jerez infuocata come mai. Oggi, sabato primo agosto, il programma entra nel vivo, con la disputata di gara (20 giri). I piloti partiranno nell’orario più caldo, le 14, con temperatura dell’aria prevista sui 39°C e pista che bollirà oltre i 60 °C. Al mattino (ore 11) la Superpole. Nelle due sessioni di venerdi il più veloce è stato Loris Baz (Yamaha), con Michael Rinaldi davanti nella FP2. Sempre oggi scatta il nuovo format Supersport che prevede doppio appuntamento in ciascuno dei sei round ancora in programma. La categoria cadetta parte alle 15:15. Tutto lo show sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), mentre su TV8 verranno trasmesse in diretta solo Gara 1 e Gara 2 SBK

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP

Sabato 1 agosto

9.00-9.20 SBK Prove libere 3

9.30-9.50 Supersport Prove libere 3

10.00-10.15 Supersport 300 Prove libere 3A

10.25-10.40 Supersport 300 Prove libere 3B

11.00-11.25 SBK Superpole

11.40-12.05 Supersport Superpole

12.20-12.40 Supersport 300 Superpole

13.00 Supersport 300 Last Chance Race

14.00 SBK Gara 1

15.15 Supersport Gara 1

16.30 Supersport 300 Gara 1

Domenica 2 agosto

9.00-9.15 SBK, Warm up

9.25-9.40 Supersport Warm up

9.50-10.05 Supersport 300 Warm up

11.00 SBK Superpole Race

12.30 Supersport Gara 2

14.00 SBK Gara 2

15.15 Supersport 300 Gara 2

LA PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 1 agosto

14.00 Diretta Superbike Gara 1

Domenica 2 agosto

13.00 Differita Superbike Superpole Race

14.00 Diretta Superbike Gara 2