Lando Norris e la gaffe di Vietti in Moto3: “Prova con lo champagne!”

Lando Norris ha commentato il 'disastro' di Vietti a Jerez. "Non ho mai rotto una bottiglia... È stato sfortunato, gli auguro pronta guarigione."

È chiaramente arrivata anche nell’ambiente della Formula 1 la notizia di quanto successo a Celestino Vietti a Jerez. Il pilota Moto3, salito sul terzo gradino del podio, ha cercato di festeggiare alla maniera del pilota McLaren Lando Norris, ma con un risultato ben diverso. ‘Celin’ infatti ha distrutto la bottiglia di prosecco, riportando anche un taglio alla mano sistemato in Clinica Mobile con sei punti di sutura.

VIDEO Il festeggiamento di Vietti alla Norris… Finito male

In occasione del Gran Premio F1 a Silverstone, in programma questo weekend, Norris ha avuto modo di commentare quanto accaduto in Andalucía. “Ha fatto un disastro” ha ammesso l’alfiere McLaren. La sua spiegazione? Forse il contenuto della bottiglia. “Non so se magari la differente pressione del prosecco rispetto allo champagne faccia questa differenza. In tutte le volte che ho fatto quel gesto, anche in maniera piuttosto rude, non ho mai rotto una bottiglia, e come me anche altri!”

“Ad essere sincero, non avevo mai visto una bottiglia rompersi in quel modo…” Ci scherza su Lando Norris, cercando di consolare il collega a due ruote, imbarazzato per un festeggiamento differente finito in maniera molto diversa da quanto sperato. “Fai più pratica con lo champagne!” è il consiglio del pilota britannico. “Scherzi a parte, è stato davvero sfortunato. Gli auguro solamente il meglio, nonché un pronto recupero.”