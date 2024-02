Andrea Iannone ha risposto alla grande a chi nutriva dei dubbi sul suo ritorno dopo quattro anni senza gare. Nel primo round del calendario Superbike 2024 ha dimostrato di essere ancora veloce e competitivo. Sabato è salito sul podio in Gara 1, mentre oggi ha chiuso 4° Gara 2 dopo che nella Superpole Race a 5 giri giri dalla fine era crollato dal 1° al 14° posto a causa di un problema. La manopola sinistra si è sfilata e nel frattempo l’airbag della tuta si è aperto, una situazione complicata che gli ha impedito di ottenere un risultato decisamente migliore.

Superbike Phillip Island, Iannone può sorridere

Il pilota del team Go Eleven lascia l’Australia con tante emozioni positive, anche se nella giornata odierna non è filato tutto liscio: “Sono successe tante cose oggi, ma abbiamo chiuso il weekend con un’energia positiva e sensazioni positive. Nella prima gara abbiamo conquistato la terza posizione, in Superpole Race siamo stati sfortunati e in Gara 2 ero davvero felice con la prima gomma. Il feeling era incredibile, però con la seconda gomma ho perso tutto. Non so, forse è stato a causa della temperatura, il feeling è peggiorato. Comunque penso che sia stato un buon inizio“.

Non aver ottenuto i massimi risultati possibili oggi non gli crea frustrazione, è comunque soddisfatto di essere stato competitivo in sella alla sua Ducati Panigale V4 R: “Non sono frustrato, però quando è possibile ottenere di più e non ci riesci è normale non essere completamente felice. Lo sono al 70%. In ogni caso, è stato un ritorno incredibile. Ho fatto terzo e quarto nelle due gare principali, non posso pensare in maniera negativa. Dobbiamo continuare a spingere e focalizzarci su Barcellona, magari andrà meglio“.

The Maniac aspetta Barcellona

Il bilancio finale del primo weekend nel WorldSBK è assolutamente positivo per Iannone: “È andato benissimo. Ho battagliato tanto ed è difficile, perché ogni pilota è veloce. La Kawasaki è veloce in rettilineo, anche la BMW è veloce, il livello è molto alto. Mi sono divertito, è stato un weekend speciale. Sono contento del supporto e dell’energia che ho ricevuto. È il modo migliore per tornare, ringrazio tutti: Ducati, il mio team, i tifosi, il Mondiale Superbike…“

Il prossimo evento in programma è quello a Barcellona (22-24 marzo), che sarà preceduto da un test che The Maniac cercherà di sfruttare al meglio: “Non ho mai guidato in Catalunya con questa moto e con queste gomme. Per me andare in nuovo circuito sarà una nuova esperienza. Nel test cercheremo di prendere più informazioni possibili e di lavorare bene per il weekend di gara. Spero che saremo veloci e sempre a un buon livello“.

