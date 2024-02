Superbike, Bulega sicuro: “Sarei stato sul podio con una Gara 2 lunga”

Non ha ripetuto l’exploit di Gara 1 (vittoria al debutto in Superbike), ma quella di oggi è comunque una giornata positiva per Nicolò Bulega. Ha terminato al 5° posto sia la Superpole Race sia Gara 2. Probabilmente avrebbe firmato per un inizio così. Nella classifica generale è secondo con 41 punti, a -9 dal leader Alex Lowes. Niente male.

Superbike Phillip Island, l’analisi di Bulega

Il pilota del team Aruba.it Racing Ducati sa cosa deve migliorare e nel complesso non può che dirsi soddisfatto del suo esordio in SBK: “Peccato, le partenze non mi sono venute bene. Il rilascio della frizione è completamente diverso con questa moto rispetto alla V2. Mi devo allenare ancora un po’ sulle partenze. Comunque sono contento, perché alla fine andavo molto veloce con le gomme usate. Secondo me, se ci fosse stata una gara lunga, sarei arrivato almeno sul podio. Negli ultimi giri ero davvero veloce. Un primo weekend Superbike molto positivo: pole position, una vittoria, due quinti posti e due giri veloci“.

Bulega era stato velocissimo nel pre-campionato, quindi vederlo in buone posizioni può non essere stato molto sorprendente, però i test sono diversi dalle gare e c’era comunque la curiosità di vedere se sarebbe stato in grado di confermarsi. A Phillip Island è stato forte, vedremo nelle prossime tappe del calendario Superbike.

Foto: Aruba.it Racing Ducati