Superbike, Leon Haslam al posto di van der Mark in BMW?

Con ogni probabilità sarà Leon Haslam il sostituto di Michael van der Mark in BMW nel Mondiale Superbike. La notizia non è ancora ufficiale ma è ben più di una semplice voce. Attualmente Haslam è impegnato nel BSB. La sua squadra è gestita comunque da SMR, lo sponsor è lo stesso e non ci sono concomitanze, tranne una, il 14-15 ottobre quando il WorldSBK si correrà in Argentina e ci sarà l’ultimo ultimo round del BSB a Brands Hatch. Quindi Leon avrebbe la possibilità di correre entrambi i campionati, senza perdere nessuna tappa.

Van der Mark fuori fino a luglio

L’autunno poi è ancora molto lontano e sia BMW che il pilota britannico guardano al presente. Tra l’altro van der Mark ha subito un infortunio grave con la frattura del femore sinistro ma spera comunque di tornare in pista nel giro di qualche mese. Al momento la previsione parla di rientro prevsto per il round Superbike di Donington, in programma il 1-2 luglio.

Il ritorno di Leon

Leon Haslam ha voglia di tornare a frequentare il paddock del Mondiale dopo aver corso alcuni round del 2022 con il team Pedercini. Tra l’altro era riuscito anche nell’impresa di conquistare due piazzamenti in zona punti con la moto più privata di tutto il paddock. Ora tornerebbe ancora come sostituto ma in un team ufficiale anche se al momento non di vertice. Nonostante le concessioni le BMW nel Mondiale Superbike non riescono a decollare, mentre brillano nelle varie serie nazionali. La M1000RR ha già vinto nel British Superbike e lo scorso week end anche nel MotoAmerica con Cameron Beaubier.

A proposito, BMW un pilota giovane e promettente lo ha già in casa: Gabriele Giannini, seguito da BMW Italia e pupillo di Rossano Innocenti. Giannini partecipa anche quest’anno al National Trophy e rimane alla finestra per un posto in Superbike. Un anno in più di gavetta non guasta mai ma merita certamente un’occasione.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon