MotoGP, Marc Marquez a Jerez: lo zampino del nuovo manager

In attesa di sapere se potrà disputare o meno il Gran Premio di Spagna, Marc Marquez sarà a Jerez per inaugurare il suo primo sport bar intitolato ‘Garage 93 by Repsol’. Sarà il punto di ritrovo per tutti i fan dell’otto volte campione del mondo durante il GP di Spagna. Stamane si sottoporrà ad una visita medica in ospedale e giovedì aspetterà il via libera dei dottori del paddock MotoGP.

Marc Marquez nella città di Jerez

Dopo l’infortunio rimediato a Portimao, Marc Marquez ha subito un altro intervento chirurgico, stavolta al pollice della mano destra. Ha dovuto saltare i round in Argentina e Texas, suscitato un vespaio di polemiche facendo appello contro la sanzione inflitta dal FIM Panel MotoGP. A Jerez, salvo altre sorprese, ritornerà in sella alla Honda RC-V, incoraggiato anche dalla vittoria di Alex Rins ad Austin. Attualmente 18esimo in classifica piloti con 7 punti, la leadership di Marco Bezzecchi dista 57 lunghezze, la rimonta non è certo impossibile seppure difficile. In ogni caso sarà a Jerez per inaugurare il Garage 93 by Repsol.

Il Garage 93 by Repsol

Su un’area di 250 mq, questo specialissimo store offrirà la possibilità di vedere gratuitamente le sei moto con cui ha conquistato i sei titoli MotoGP. È la prima volta che Marc si stacca temporaneamente da questi sei cimeli che solitamente sono esposti nel suo museo di Cervera. Tutti gli appassionati che si recheranno in questo spazio potranno bere e mangiare grazie ad un accordo raggiunto con la catena di hamburger Goiko, che proporrà i propri prodotti all’interno del locale. Numerosi maxischermi disseminati nel bar consentiranno di seguire in diretta tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e gare del GP di Jerez.

Un evento per i fan MotoGP e di MM93

Il Garage 93 di Repsol sarà inaugurato dallo stesso Marc Marquez questo giovedì 27 aprile a partire dalle 19:00, alla presenza di nomi noti come Laia Sanz, Giacomo Agostini e Juan Garcia Jarana, uomo d’affari e proprietario di una delle più grandi aziende vinicole di Jerez. “Con questo progetto cerchiamo di avvicinare la figura di Marc Márquez ai cittadini. Chi non va in pista potrà godersi il GP nel centro della città in un ambiente da motociclista. E chi va al circuito potrà continuare in quell’atmosfera motociclistica durante il pomeriggio e la sera – spiega Jaime Martinez, manager del campione -. Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza degli appassionati di moto e far nascere nuovi fan“.