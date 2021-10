Superbike, intreccio risolto: Go Eleven riparte da Ducati e Philipp Oettl

Gli ultimi intrighi di mercato in Superbike iniziano a risolversi: Go Eleven vicina a finalizzare la promozione di Philipp Oettl e la permanenza con Ducati

La Superbike risolve anche uno degli ultimi intrecci di mercato. Il ritiro di Chaz Davies ha lasciato libera una delle selle più golose e in questi mesi ci sono state tante voci riguardo il futuro pilota del team Go Eleven per la stagione 2022. A dire la verità non era l’unico dubbio, dato che rimaneva anche da chiarire quale moto avrebbe avuto a disposizione la squadra di Ramello. Alla fine su quel fronte non cambierà niente: la compagine italiana continuerà a portare in pista Ducati e lo farà con un pilota giovane, nonché un debuttante di categoria.

Un salto di categoria meritato

Stiamo parlando di Philipp Oettl, che approderà così in Superbike nel prossimo anno dopo avere militato nel mondiale Supersport. Go Eleven torna così alla sua filosofia, ovvero quella di far crescere piloti giovani e renderli importanti, come avvenuto in tempi recenti con Michael Ruben Rinaldi. Quella di Oettl è una promozione che fornisce seguito a un percorso importante intrapreso nelle derivate di serie. Il tedesco è arrivato nel 2020 alla corte del team Puccetti in Supersport: un cammino decisamente positivo a cui è mancata solo la vittoria.

Puccetti perde pezzi, Go Eleven non si lascia sfuggire l’occasione

Approdato alla corte del team Puccetti nel 2020, Oettl ha chiuso al 3° posto in classifica con prestazioni solide e convincenti con la Kawasaki. Un trend proseguito anche nel 2021, dove al tedesco è mancata però il successo difendendo però egregiamente i colori Kawasaki in mezzo a tante Yamaha. Philipp è rimasto così uno dei piloti più interessanti sul mercato e Go Eleven non ha perso l’occasione, mentre Puccetti perde una pedina importante. Si apre così un nuovo capitolo per tutti, con la possibilità che nel 2022 e in Superbike possa sbocciare definitivamente fino in fondo il talento di Philipp Oettl.