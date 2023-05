Superbike, giovedì Alvaro Bautista svela il suo futuro: rinnovo o ritiro?

Questa settimana conosceremo il futuro di Alvaro Bautista. Infatti, giovedì alle ore 15 presso il Circuit de Barcelona-Catalunya è prevista una conferenza stampa nella quale il campione del mondo in carica della Superbike svelerà i suoi piani.

Il contratto con Ducati scade alla fine del 2023 e l’ipotesi del ritiro non va esclusa. Ad Assen ha ammesso che non gli dispiacerebbe passare più tempo con la sua famiglia, soprattutto considerando che adesso le figlie stanno crescendo. Correre gli piace ancora e il team Aruba Racing gli permette di farlo ad un livello altissimo con una moto formidabile come la Panigale V4 R, ma potrebbe decidere di appendere il casco al chiodo al termine dell’attuale campionato.

Superbike, chi al posto di Bautista in caso di ritiro?

La speranza dei tifosi Ducati è che Bautista continui a gareggiare nel Mondiale Superbike, ovviamente. Nel campionato delle derivate di serie ha vissuto una seconda giovinezza, dopo i tanti anni di MotoGP. Vero che va verso i 39 anni ed è normale pensare al ritiro, però considerata la sua elevata competitività sarebbe comunque un peccato perderlo.

Certamente il team Aruba Racing deve farsi trovare pronto a ogni scenario. Se Alvaro scegliesse di lasciare a fine 2023, dovrà trovare un valido sostituto che possa puntare a vincere il titolo SBK. Ci sono tanti nomi sul mercato. Quello che può stuzzicare maggiormente è Toprak Razgatlioglu, a sua volta in scadenza di contratto con Yamaha. Ma il suo manager Kenan Sofuoglu ha già chiarito che la prima scelta è il rinnovo con la casa di Iwata. Da capire se, con l’eventuale ritiro di Bautista, la posizione del pilota e del suo manager possa cambiare.

A sperare in un passaggio nella squadra ufficiale Ducati ci sono anche piloti come Axel Bassani e Danilo Petrucci, che oggi guidano rispettivamente per Motocorsa Racing e Barni Spark Racing. Il veneto sta brillando più dell’ex rider di MotoGP e MotoAmerica, meriterebbe un’occasione indipendentemente dalla decisione di Alvaro. Chiaramente, l’approdo nel box rosso fa gola a tutti nella griglia Superbike.

Ducati, anche Rinaldi ha un futuro incerto

Nel team Aruba Racing c’è anche una seconda sella in bilico, quella di Michael Ruben Rinaldi. Il pilota riminese deve impegnarsi per conquistare il rinnovo. Il suo 2023 finora è un po’ al di sotto delle aspettative. Il round SBK di Assen è stato un vero disastro e a Barcellona in questo weekend deve cercare di riscattarsi.

Le caratteristiche del circuito catalano si sposano bene con quelle della Panigale V4 R e Rinaldi ha una ghiotta chance di tornare sul podio nel fine settimana. Nel test era andato bene e deve evitare di fallire. La squadra ha grande fiducia nei suoi confronti e lo supporta al massimo, ma servono risultati all’altezza.

Foto: Aruba Racing Ducati