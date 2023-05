MotoGP, Morbidelli: l’esempio di Senna e la critica a Michelin

Quello di Jerez non è stato sicuramente un weekend facile per Franco Morbidelli. Sedicesimo nella sprint e poi undicesimo nella gara principale. Infine, sedicesima posizione anche nel test MotoGP di lunedì in Andalusia. Deve fare di più per conquistare il rinnovo del contratto.

È vero che la Yamaha vive una situazione tecnica non ideale e anche un campione come Fabio Quartararo ha delle difficoltà, però il pilota italiano è chiamato esprimersi su livelli superiori a quelli visti dopo il positivo weekend in Argentina. Tra Austin e Jerez non è riuscito essere competitivo quanto a Termas de Rio Hondo, deve trovare il modo di diventare più efficace in sella alla sua M1.

MotoGP, test Jerez: le sensazioni di Morbidelli

Morbidelli ha espresso le seguenti considerazioni al termine del test disputato in Spagna: “È stata una giornata impegnativa, abbiamo provato tante cose. Abbiamo raccolto molti dati sull’aerodinamica. Per quelle parti si trattava più della direzione che stavamo prendendo e direi che abbiamo trovato qualcosa di interessante. Poi abbiamo provato altre cose, ma le differenze erano meno grandi. Alcune cose hanno funzionato in un’area e non altrettanto bene in un’altra. I nostri ingegneri stanno lavorando bene. Dobbiamo continuare a scavare“.

Il campione Moto2 del 2017 si è detto abbastanza soddisfatto, nonostante i tempi non eccezionali. È determinato a lavorare sodo per aiutare il team Yamaha e sé stesso a migliorare. L’atteggiamento è quello giusto, sa che si sta giocando il suo futuro in MotoGP. Ora servono risultati. Il prossimo gran premio a Le Mans potrebbe essere una buona occasione per fare bene.

Morbidelli si ispira ad Ayrton Senna

Sabato Morbidelli è stato protagonista di un incidente al via della Sprint, quando ha avuto un contatto con Alex Marquez in curva 2. Lui è stato penalizzato per aver provocato il tutto con un sorpasso giudicato “ambizioso” dal FIM Stewards Panel, che gli ha comminato un Long Lap Penalty.

Il pilota Yamaha non era affatto d’accordo con il provvedimento preso e sul suo profilo ufficiale Instagram aveva pubblicato una foto di Ayrton Senna con un gatto che medita. A Sky Sport MotoGP ha avuto l’occasione di spiegare il suo gesto: “Senna è l’essenza del pilota, un faro per tutti gli sportivi. Sabato sera ero un po’ triste, perché sentivo di non meritare la penalità. Mi è venuto in mente Ayrton, con le sue peripezie che ha avuto con la politica attorno al motorsport e l’eleganza con cui le ha affrontate, riuscendo ad essere più forte a dinamiche esterne e contrarie. Mi ha dato grande serenità pensare a Senna“.

L’osservazione nei confronti di Michelin

Morbidelli a Jerez ha espresso anche qualche dubbio sulla qualità delle gomme della Michelin, che a suo avviso dovrebbe intervenire per cambiare qualcosa: “In questo momento il livello della tecnologia delle moto supera quello delle gomme – ha detto ad Autosport – e Michelin deve lavorare per migliorare. I pneumatici sono buoni in condizioni normali, però con il caldo le prestazioni calano con l’aumento di temperatura e pressione dell’anteriore. Un grosso problema da risolvere“.

Il pilota romano ritiene che l’attuale situazione spinga tutti ad essere più aggressivi al via delle gare, perché sanno che poi sarà più complicato sorpassare: “La posizione che guadagni è probabilmente quella che manterrai. Tutti all’inizio rischiano per questo. Invece, sei più cauto nei primi giri se sei consapevole di poter mantenere il tuo potenziale durante la gara. Ora restiamo intrappolati dalla pressione delle gomme“.

Foto: Yamaha Racing