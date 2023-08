Il Mondiale Superbike ha iniziato una lunga pausa dopo l’ultimo round a Most, ma il team Bonovo Action BMW ha deciso di rinviare le vacanze. Infatti, nel recente weekend Garrett Gerloff e Loris Baz hanno preso parte alla tappa dell’IDM al Red Bull Ring.

Con una M 1000 RR adattata al regolamento tecnico del campionato tedesco, il pilota americano è riuscito a vincere Gara 1 e Gara 2 Superbike. Per lui si trattava della prima volta circuito di Spielberg, però è stato in grado di avere la meglio sul compagno di squadra, che invece la conosceva dai tempi della MotoGP. Non c’erano alcuni top rider della griglia, impegnati alla 8 Ore di Suzuka, però è stato un buon allenamento per entrambi i piloti del WorldSBK.

Gerloff e Baz contenti di aver corso al Red Bull Ring

Gerloff si è detto molto soddisfatto del suo debutto assoluto nell’IDM e a Spielberg: “Questo è stato un fine settimana diverso da quelli nel Mondiale Superbike. Ma mi è piaciuto molto correre nell’IDM al Red Bull Ring. Il tempo non è stato dei migliori nei primi due giorni, perché ha piovuto molto. Ma siamo riuscito a conquistare la pole position e a vincere le gare. La seconda è stata un po’ folle, perché con la griglia invertita sono partito nono. Era sull’asciutto e non avevo esperienza precedente in tale condizione, siamo andati alla cieca. La squadra ha svolto un ottimo lavoro con l’assetto, mi sono sentito subito abbastanza bene e ho potuto spingere. Un weekend da sogno con pole position e due vittorie“.

Baz ha avuto qualche problema in più e ha incassato le sconfitte contro l’altro pilota del team Bonovo Action BMW: “Non vedevo l’ora che arrivasse questo weekend IDM, perché avevo buoni ricordi con questa moto dal 2022. Stavolta abbiamo lottato con la trazione posteriore e feeling con l’anteriore per tutto il fine settimana. Sono riuscito a fare abbastanza bene sul bagnato, sono stato in testa per la maggior parte di Gara 1. Ma negli ultimi due giri Garrett aveva un po’ più di ritmo, è stato bello lottare per la vittoria con lui. Gara 2 è stata una sfida in termini di setup, visto che non avevamo girato con l’asciutto. Eravamo lontani dal setup ideale, il mio feeling non era buono e ho avuto dei problemi. Volevo arrivare secondo per conquistare la doppietta di squadra, però è stato difficile“.

Foto: IDM.de