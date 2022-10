Superbike, Fores nel team Barni dopo Portimao: Bernardi va in Supersport

L’avventura di Luca Bernardi nel team Barni Racing terminerà dopo il round Superbike a Portimao. Da giorni si parlava della possibilità che il pilota non continuasse la sua esperienza con la squadra di Marco Barnabò nel 2023, però è stato persino ufficializzato l’addio anticipato.

Il 21 sammarinese rimane comunque nello stesso paddock, ma tornerà nella classe Supersport e correrà per il team CM Racing di Alessio Cavaliere. Una “retrocessione” che sicuramente gli lascia l’amaro in bocca, perché sperava almeno di concludere la stagione prima di un eventuale addio. In questo fine settimana in Portogallo darà tutto per chiudere al meglio la sua esperienza con la formazione bergamasca.

Superbike, Fores rimpiazza Bernardi nel team Barni

Il team Barni Racing ha già annunciato il nome del sostituto di Bernardi: è Xavi Fores. Il 37enne spagnolo ah già corso per la squadra nel Mondiale Superbike tra il 2016 e il 2018. Quest’anno ha sostituito Philipp Ottl nel team Go Eleven a Estoril.

Il team principal Bernabò si è così espresso dopo il comunicato ufficiale diramato: “È stata una decisione difficile, ma penso di aver fatto la scelta giusta per il team e anche per Luca. Ho scommesso su di lui all’inizio della stagione nonostante l’infortunio alla schiena del 2021 perché credo nelle sue qualità, ma dopo otto round, purtroppo, i risultati non sono stati in linea con le aspettative. Perché Xavi? Conosce già il nostro team e la Panigale V4 R, nell’Endurance è andato fortissimo con questa moto”.

I risultati di Bernardi non sono stati quelli sperati, però Barnabò ha voluto comunque aiutarlo a trovare una sistemazione immediata: “Dopo aver affrontato con lui anche il percorso dell’operazione che ha rimosso la stabilizzazione vertebrale, credo che la soluzione migliore per Luca sia continuare la sua crescita in Supersport e mi sono impegnato attivamente affinché questo potesse accadere. Collaboriamo con il team CM nello sviluppo della Panigale V2 e loro avevano bisogno di un pilota che potesse sfruttare il potenziale della moto“.

Foto: Barni Racing Team