Good Wheels, le bottiglie di plastica riciclate diventano capi da indossare

Good Wheels a tutti. Questo è l’augurio che TUCANO URBANO rivolge a tutti gli irriducibili delle due ruote con una mini capsule realizzata con poliestere riciclato. Si sa che le due ruote riducono il traffico, le emissioni, lo stress e la fatica di spostarsi da un posto all’altro; quindi chi sceglie di non mettere in letargo la moto, lo scooter o la bici nella stagione fredda dà già il suo contributo a favore di una mobilità urbana più sostenibile. Ma a partire da quest’autunno si può fare ancora di più.

Produzione ecosostenibile

Con GOOD WHEELS, il brand della Copertina vuole lanciare una nuova sfida per un mondo sempre attento alla salvaguardia degli ambienti urbani. Ed è per questo motivo che ha deciso di intraprendere un percorso che lo porterà verso una produzione sempre più sostenibile, a partire dal modo stesso di concepire, progettare e confezionare tutti i prodotti.

Attenzione anche al packaging

Acquistare un prodotto TUCANO URBANO identificato dall’icona GOOD WHEELS significherà scegliere un capo realizzato con tessuti derivanti dal riciclo delle bottiglie di plastica e dal riciclo di materiali in nylon (fibre di scarti postindustriali, filati e scarti di tessiture post-consumo, reti da pesca, ecc.). Non solo, GOOD WHEELS va a identificare anche la scelta di usare packaging ridotti al minimo e ottenuti con materiali riciclati e riciclabili. Premia la scelta di effettuare finissaggi tessili e trattamenti Water Resistant ecosostenibili. E, infine con GOOD WHEELS, TUCANO URBANO intende rafforzare ancora di più il suo antico impegno per lo sviluppo di prodotti in grado di durare nel tempo o di essere riparati, quando possibile, così da garantire una più lunga vita.

Capi d’abbigliamento realizzati dalla plastica

La giacca maschile di taglio medio ORBIS (€ 249,90), il parka per lui MONTE (€ 269,90) e per lei STELLA (€ 269,90): questi sono i tre nuovi capispalla invernali 100 per cento impermeabili e traspiranti. TUCANO URBANO li ha realizzati con poliestere derivato dal riciclo di circa 30 bottiglie di plastica.

In tutti e tre i capi, certificati moto CE, rimangono invariati i capisaldi delle giacche TUCANO URBANO: 10.000 mm di colonna d’acqua per 5000 gr di traspirabilità. Dunque, massima impermeabilità e massimo comfort per affrontare imperturbabili qualsiasi intemperia. Non viene meno neppure la versatilità: se si stacca l’interno termico, sono perfetti anche nelle mezze stagioni. Troviamo invece un altro elemento d’innovazione sul fronte della sicurezza. In perfetto equilibrio tra protezione e stile, le tre nuove giacche GOOD WHEELS sono armate su spalle e gomiti di protezioni CPS AEROSOFT. Sono talmente leggere e ventilate che non si sentono e non si vedono. E per la massima sicurezza è possibile aggiungere la protezione schiena.

Completa la linea moto e scooter GOOD WHEELS il guanto GLOBIS ottenuto con poliestere derivato dal riciclo di almeno una bottiglia di plastica. Da abbinare assolutamente alla giacca ORBIS.