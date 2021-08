Superbike, Fabien Foret: il coach di Rea torna in pista con la Ninja Factory

Fabien Foret, 48 anni, è stato campione del mondo Supersport 2002. Da anni è coach di Jonathan Rea, e al Montmelò la Kawasaki gli ha chiesto di dare una mano per lo sviluppo

Ricordate Fabien Foret? Nei primi anni 2000 era uno dei big della Supersport: è stato campione del Mondo con la Honda (2002) vincendo in tutto sedici gare. Vanta anche trascorsi in Superbike e nell’Endurance. Qui, nel 2015, con la Kawasaki SRC, trionfò al Bol d’Or. Da qualche anno è uno dei pilastri della “crew” di Jonathan Rea, con il ruolo di “special coach” del pilota irlandese. Spesso lo vedete a fianco del pilota in griglia di partenza, più assiduamente seduto nel box a fianco del direttore tecnico Pere Riba. Oggi Fabien ha 48 anni e l’altro giorno al Montmelò è tornato ad indossare casco e tuta per scendere in pista. Non con una moto qualunque, ma niente di meno che la Kawasaki Ninja ZX-10RR Factory di Alex Lowes…

Tester aggiunto

Non è stato un ritorno programmato, è successo tutto all’improvviso quando Lowes ha preferito fermarsi, dopo appena mezza giornata di collaudi, per il riacutizzarsi del dolore alla spalla lesionata nel precampionato. A pochi giorni dal settimo round mondiale in programma a Navarra (Spagna) la squadra ha preferito metterlo a riposo. Per completare i collaudi di una lunga lista di componenti, Fabien Foret era la scelta più facile, visto che era già nel box. Detto, fatto: il francese è salito in sella alla Ninja #22 occupandosi di mettere alla frusta i nuovi impianti frenanti.

“Adesso saprò dare consigli migliori”

“E’ stato davvero un piacere per me compiere questa “missione” e poter fare qualche giro con la moto” ha commentato Fabier Foret. “Mi sono fatto un’idea del carattere della nostra Ninja, per cui le prossime volte che parlerò con Jonathan Rea avrò una cognizione di causa ancora migliore. Mi sono divertito moltissimo!” Il prossimo week end a Navarra, se Jonathan Rea riuscirà a tornare davanti, sarà anche un pò merito del coach Fabien.

