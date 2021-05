Superbike Estoril, prove 2: Stavolta comanda Toprak Razgtalioglu

Toprak Razgtalioglu domina anche la seconda sessione: per adesso il padrone dell'Estoril è il funambolo della Yamaha. Turno interrotto per caduta di Kotha Nozane, pilota OK

Alvaro Bautista-Honda, tre botti in un giorno!

L’ex ducatista è scivolato al terzo passaggio, all’ingresso della curva 1, perdendo l’anteriore. E’ stato il terzo incidente in questa giornata nerissima per la Honda HRC. Alvaro Bautista non sembra assolutamente affiatato con la Fireblade. Al Motorland Aragon, in gara 1, era volato via all’ultimo giro per un guasto al sensore del controllo di trazione. Al difficilissimo momento in pista, bisogna aggiungere le inquietudini fuori: lo spagnolo avrebbe voluto tornare in sella alla MotoGP, anche solo come tester, ma la HRC gli ha risposto picche. L’arrivo in squadra di Leon Camier in veste di team manager non sembra aver dato la svolta.

Sabato ore 15 la prima sfida

Finita la preparazione del venerdi, adesso in Portogallo si comincia a fare sul serio. Sabato 29 maggio alle 12:10 la Superpole, per definire le posizioni in griglia: ricordiamo che da questa stagione i piloti hanno a disposizione solo quindici minuti, invece di venticinque. Alle 15 partirà gara 1, sulla distanza di 18 giri: Jonathan Rea affronta il quarto impegno mondiale con 17 punti di vantaggio sul rivale Scott Redding. Toprak Razgatlioglu al Motorland Aragon ha accusato un passivo di 27 punti: urge recuperare subito terreno.

