Superbike, ecco il calendario 2022! Si tornerà in Australia?

Annunciate le date della prossima stagione Superbike: ancora 13 round, di cui uno da annunciare e l'Australia da assegnare. Ecco tutta la lista delle gare

La stagione 2021 di Superbike si è appena conclusa, ma è già ora di voltare pagina. Lo spettacolare ultimo weekend di Mandalika ha incoronato Razgatlioglu campione ponendo così fine alla dinastia di Rea, che però ha già messo nel mirino la prossima stagione per riprendersi ciò che gli è stato tolto. In attesa di capire come saranno le nuove moto, però, è il momento di dare uno sguardo al calendario del 2022. Come accaduto quest’anno saranno 13 i round, con la speranza però di tornare in alcuni circuiti storici come quello di Phillip Island.

Phillip Island, il ritorno?

Dorna non esclude la possibilità e la inserisce in calendario, tuttavia con data ancora da assegnare (presumibilmente sul finale di stagione per una chiusura tutta fuori Europa). Poche novità invece per quanto riguarda gli altri round: invariate infatti le piste con l’esclusione di Navarra e Jerez, che attualmente non figurano in lista. Al loro posto c’è infatti la rientrante Phillip Island (si spera) e un 13° evento ancora da annunciare. Sarà Aragon ancora una volta ad aprire le danze, questa volta a inizio aprile, seguita tuttavia da Assen e non dal Portogallo. L’Estoril arriverà così un mese dopo, mentre a giugno le derivate faranno tappa a Misano per l’unico round italiano.

Mandalika di nuovo a Novembre

Un altro mese prima di approdare in Gran Bretagna a Donigton, a seguire la confermata Most che sarà la tappa a precedere un intero mese di vacanza. Per rivedere la Superbike bisognerà aspettare infatti Settembre con Magny-Cours, a cui seguirà a fine mese Barcellona. Ottobre sarà la volta di Portimao e Villicum, mentre a novembre si tornerà ancora una volta a Mandalika. Considerato il meteo visto nell’ultimo round non sembra la scelta più azzeccata, ma al momento rimane già un successo riuscire a disputare round oltre oceano.

Il calendario Superbike 2022

8-10 aprile: Aragon (Spagna)

22-24 aprile: Assen (Olanda)

20-22 maggio: Estoril (Portogallo)

10-12 giugno: Misano (Italia)

15-17 luglio: Donington (Gran Bretagna)

29-31 luglio: Most (Repubblica Ceca)

9-11 settembre: Magny-Cours (Francia)

23-25 settembre: Catalunya (Spagna)

7-9 ottobre: Portimao (Portogallo)

21-23 ottobre: Villicum (Argentina)

11-13 novembre: Mandalika (Indonesia)

?: Phillip Island (Australia), data da assegnare

?: 13° round ancora da annunciare