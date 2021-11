MotoGP, Valentino Rossi all’Eicma: “Non si può tornare indietro”

Valentino Rossi arriva in moto sul palco dell'Eicma. L'ex pilota MotoGP accolto da migliaia di tifosi accorsi nonostante la pioggia.

E’ il giorno del bagno di folla all’Eicma per Valentino Rossi, undici giorni dopo aver corso la sua ultima gara in MotoGP. La leggenda continua, sia come pilota che come marchio. All’interno della fiera viene presentata una linea di abbigliamento con i suoi colori e una e-bike realizzata in soli 46 esemplari. All’esterno c’è il campione, per l’evento One More Lap nell’Arena MotoLive.

Ad attenderlo sono in migliaia, nonostante la pioggia, accalcati per l’ultimo saluto pubblico in questo 2021 che sarà ricordato per sempre. Arriva con una mezz’ora di ritardo, ma tutto gli è concesso, in sella ad una moto con il numero 60, in omaggio ai 60 anni della Yamaha. “Per me non sarà più lo stesso, è dura pensare di non salire più su una M1, ci vuole un po’ di tempo“. Dietro le quinte ci sono gli inseparabili amici Alessio Salucci e Alberto Tebaldi con le consorti, la fidanzata Francesca Novello con la nascitura in grembo.

Il Dottore sul palco dell’EICMA

Sul maxi schermo scorrono le immagini di alcune vittorie, tra cui quella in Argentina nel 2015, festeggiata con la maglia di Diego Armando Maradona. Proprio ad un anno dalla scomparsa del Pibe de oro. Era l’anno del decimo titolo mondiale mancato, perso all’ultima gara di Valencia. O forse alla penultima, quando si ritrova a dover compiere una manovra “anomala” su Marc Marquez per invitarlo a correre la sua gara. “Mi sarebbe piaciuto vincere un altro titolo, sarebbe stato bello arrivare a dieci“.

Al suo fianco ci sono le quattro Yamaha con cui ha vinto altrettanti titoli in MotoGP. “Non saranno facili le domeniche senza correre, ma ormai non si può tornare indietro: mi mancherà molto l’abbraccio dei tifosi“. E ai suoi tifosi mancherà tantissimo Valentino Rossi. Sul palco sale anche Lin Jarvis e infine arriva una moto mini per sua figlia. Chiuso il breve intervento il campione di Tavullia scende dal palco e va a firmare autografi. Non saranno certamente gli ultimi della sua vita. Show must go on!

Foto: Sky Sport MotoGP