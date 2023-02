Superbike, Dominique Aegerter una favola tra motori e formaggi

Aegerter mania in Svizzera. I suoi fans sono in fibrillazione a nove giorni dal suo esordio nel Mondiale Superbike. Sul gruppo social dedicato a Dominique hanno già pubblicato tutti gli orari del primo round del WSBK e c’è da scommettere che migliaia di suoi tifosi trascorreranno tre nottate insonni, guardando in tv e su internet tutti i turni, comprese le prove libere ed il warm-up. Negli ultimi anni lo hanno seguito spesso anche dal vivo, nei circuiti di mezza Europa, con bandiere e striscioni.

Dominique Aegerter, Campione del Mondo in carica di MotoE e Supersport, è nato e cresciuto a Rohrbach, un paesino con 1500 abitanti nell’alta Langenthal, nel cantone di Berna. Gli abitanti del posto sono vengono scherzosamente soprannominati gli Emmentaler perché la zona e famosa per il celebre formaggio. Aegerter vive ancora lì con i genitori e suo fratello. La famiglia gestisce un’autorimessa ed è proprio lì che si è innamorato dei motori. Suo fratello Kevin ha due anni più di lui ed è il suo manager, gli è sempre accanto.

Aegerter ha iniziato la carriera nel cross poi è passato al German ADAC Junior Cup e all’IDM 125. Lì ha corso fino al 2006 diventando vice-campione tedesco. Quell’anno è approdato al Mondiale 125 e nel 2010 ha iniziato a gareggiare in Moto2. Tra infortuni e vicissitudini varie non è riuscito a dimostrare completamente il suo talento in questa categoria. In quegli anni però ha provato la gioia del podio alla 8 Ore di Suzuka del 2015. Nel 2020 è passato alla MotoE, l’anno dopo alla Supersport e la svolta. Dominque è diventato una tra le stelle più brillanti del motociclismo mondiale.

In MotoE si è classificato prima terzo in classifica mondiale, poi secondo e nel 2022 ha vinto il titolo. Complessivamente è salito sul podio 18 volte su 26 gare. Nel Mondiale Supersport ha partecipato a 44 gare con 35 podi di cui 27 vittorie. Ha dominato il WSSP sia nel 2021 che nel 2022, un anno iniziato con 9 successi nelle prime 10 gare. Dopo due stagioni così brillanti la promozione in Superbike era inevitabile. Quest’anno correrà dunque nel WSBK con la Yamaha GRT. Viene già considerato uno tra i favoriti per il titolo Indipedent ed uno tra i pretendenti per una moto ufficiale nel 2024.

Foto Dominique Aegerter