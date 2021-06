Superbike, divorzio tra Cavalieri e Pedercini: a Donington c’è Mossey

La griglia Superbike 2021 inizia già a mutare: da Donington Park non ci sarà più Samuele Cavalieri. Al suo posto in Pedercini Racing Luke Mossey.

La griglia del campionato Superbike comincia già a cambiare faccia. Dopo soli tre round termina l’avventura di Samuele Cavalieri alla corte del Team Pedercini. Quelle di Misano sono state dunque le ultime gare per il centauro italiano con Pedercini Racing, che da Donington schiererà tra le sue fila Luke Mossey. Il britannico potrà così ‘esordire’ nella sua gara di casa davanti anche a un po’ di pubblico, visto che l’accesso ai tifosi sarà consentito anche a Donington Park.

Un esordio… a metà: Mossey aveva già corso con Pedercini in passato, precisamente nel 2018. All’epoca era salito in sella alla Superbike per sostituire Yonny Hernandez conquistando due punti nella seconda manche. Due settimane no-stop per Luke dunque, che lo scorso weekend è stato protagonista a Oulton Park per il primo round stagionale del BSB nella Superstock 1000.

Continuare così avrebbe avuto poco senso

Si conclude invece per il momento la stagione mondiale di Samuele Cavalieri, quest’anno alla sua prima stagione intera. Il suo campionato è terminato però con notevole anticipo rispetto ai pieni dopo tante difficoltà nel corso della stagione. Una scelta sofferta, ma determinata dai risultati e dalla mancanza di un buon pacchetto tecnico. Dopo Misano non ci sono stati più dubbi: continuare avrebbe avuto poco senso.

Lucio Pedercini (Team Manager): “Siamo felici di vedere nuovamente Luke su una delle nostre moto sulla pista dove la Superbike ha avuto inizio. Non ha pressioni per il weekend, siamo fiduciosi sul fatto che farà un grande lavoro”.

Luke Mossey: “Ho colto subito questa chance quando Lucio mi ha mandato un messaggio. Non vedo l’ora, sarà un piccolo ritorno al passato perché avevo già corso con loro nel 2018 a Donington Park. Non potevo dire di no a un ritorno con Kawasaki in Gran Bretagna. Sarà una grande opportunità e credo che potremo fare davvero un buon lavoro”.