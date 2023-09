Superbike, conferme e progressi: la missione Honda a Portimao

Non è finito male il round Superbike ad Aragon per la Honda e ciò dà un po’ di fiducia in vista del prossimo appuntamento a Portimao. Iker Lecuona e Xavi Vierge non avevano brillato sabato, però domenica hanno conquistato dei discreti risultati. L’ex pilota KTM ha chiuso due volte sesto, mentre il compagno di squadra è arrivato prima settimo e poi ottavo. Non sono ancora i piazzamenti sognati dal team HRC, ma rappresentano comunque un passo avanti.

Superbike Portimao, Lecuona e Vierge cercano conferme con Honda

In classifica generale Vierge occupa l’ottava posizione, mentre Lecuona è tredicesimo. Sono separati da 18 punti, quindi con due round da disputare il duello interno in Honda resta aperto. Entrambi i piloti hanno voglia di prevalere, anche se la cosa più importante è riuscire a migliorare una CBR1000RR-R che è ancora lontana da essere una moto da podio.

Vierge si approccia con ottimismo al weekend di Portimao: “La pista mi piace molto e ha un layout unico. Nei test prestagionali siamo stati molto veloci qui ed eravamo particolarmente forti in termini di passo gara. Quindi proveremo a sfruttare i dati che abbiamo raccolto allora e l’efficace metodo di lavoro che abbiamo utilizzato nel box di Aragon per vedere se riusciamo ad avvicinarci ai primi“.

Lecuona ha qualche dubbio in più sul livello di competitività che avrà in Portogallo: “La prossima gara è un po’ un’incognita per me, perché anche se i test invernali non sono stati poi così male, ricordo che abbiamo faticato molto l’anno scorso. Quindi, dobbiamo aspettare e vedere come andrà questa volta. Per quanto riguarda la pista in sé, mi piace il layout, ma ovviamente non è una garanzia che saremo veloci. Dobbiamo lavorare bene e trovare un buon setup; se riusciremo a farlo, allora sono fiducioso che potremo esibirci come abbiamo fatto ad Aragon“.

Foto: Honda Racing WorldSBK