MotoGP, Marc Marquez: rapporto speciale con il GP del Giappone

Honda è attesa da un’importante gara di casa. In Giappone ha festeggiato numerosi trionfi di Marc Marquez in passato, ma in questa stagione MotoGP si ritrova ad affrontare diversi problemi. Sia di carattere tecnico che contrattuale, con l’otto volte campione che ancora non ha confermato le sue intenzioni per il 2024. E forse non lo farà neppure nel fine settimana di Motegi, prolungando l’attesa ancora di diversi giorni, se non settimane.

Gara di casa per la Honda

Marc Marquez è salito sul podio per ben nove volte, centrando la vittoria per cinque volte nella sua carriera. Una volta nel Campionato del mondo 125cc nel 2010, una volta in Moto2 nel 2012 e tre volte in MotoGP (2016, 2018 e 2019). “Motegi è sempre una gara speciale, soprattutto come pilota Honda“, ha dichiarato entusiasta il fenomeno di Cervera. Dopo due anni di assenza, Marquez si è assicurato clamorosamente la pole position quando è tornato a Motegi nel 2022. In gara, il vincitore di 85 GP è riuscito a finire quarto. “È vero, abbiamo dei ricordi indimenticabili di questo posto“, ha proseguito la stella della Honda. “Spero di dare ai tifosi un motivo per essere felici anche quest’anno“.

Il duo Repsol-Honda formato da Marc Marquez e Joan Mir si è recentemente esibito molto bene sul circuito stop-and-go in India. Dato che la pista lunga 4,8 km di Motegi ha una fisionomia simile con frenate brusche, anche qui potrebbe essere possibile un risultato di tutto rispetto. Ma fare previsioni è impossibile perché “le condizioni possono cambiare velocemente a Motegi. Pertanto dovremo sempre adattarci. Ma il nostro obiettivo rimane lo stesso. Vogliamo fare progressi costanti per continuare a migliorarci”.

Il fine settimana sulla pista di casa della Honda è speciale anche per Joan Mir. Reduce dal quinto posto al Buddh, il campione di MotoGP 2020 spera in un altro buon risultato. “I tifosi qui sono incredibili. Non vedo l’ora di venire su questa pista come pilota Honda. Abbiamo ottenuto buoni risultati in India, quindi speriamo di continuare questa tendenza anche in Giappone. Ma penso che il weekend sarà un po’ più impegnativo. Ecco perché dobbiamo aspettare e vedere cosa accadrà alla fine“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon