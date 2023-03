Superbike, la classifica del Mondiale: Bautista e Ducati prendono il largo

Alvaro Bautista non aveva mai vinto a Mandalika, dove la Superbike corre da tre sole edizioni. Lo scorso novembre aveva incassato tre sconfitte da Toprak Razgtalioglu, però proprio in quella circostanza aveva festeggiato la vittoria anticipata del primo titolo Mondiale nelle derivate dalla serie. Oggi il 38enne spagnolo ha firmato il successo numero 36 in 137 gare disputate WorldSBK (qui la cronaca). Bautista è imbattuto da sei corse, considerando le due sfide finali dell’anno passato. Il vantaggio in classifica generale comincia a farsi consistente, soprattutto nei confronti di Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea che nel ’22 sono stati i principali antagonisti. Curiosità: Bautista è ultimo nella speciale classifica dei sorpassi: in quattro corse (75 giri in totale fra Phillip Island e Mandalika) Alvarito ha compiuto solo quattro sorpassi!

La classifica del Mondiale piloti

1. Bautista (Ducati) punti 87; 2. Locatelli (Yamaha) 50; 3. Razgatlioglu (Yamaha) 43; 4. Rea (Kawasaki) 38; 5. Bassani (Ducati) 38; 6. Rinaldi (Ducati) 31; 7. Petrucci (Ducati) 26; 8. Lecuona (Honda) 26; 9. Oettl (Ducati) 23; 10. Vierge (Honda) 23; 11. Agerter (Yamaha) 20; 12. Van der Mark (BMW) 14; 13. Lowes (Kawasaki) 12; 14. Redding (BMW) 15; Gardner (Yamaha) 10; 16. Gerloff (BMW) 10; 17. Baz (BMW) 6; 18. Baldassarri (Yamaha) 1; 19. Syahrin (Honda) 1.

La classifica del Mondiale Costruttori

1.Ducati punti 87; 2. Yamaha 59; 3. Kawasaki 41; 4. Honda 31; 5. BMW 21.

Classifica piloti Indipendenti

1.Bassani (Ducati) punti 38; 2. Petrucci (Ducati) 26; 3. Oettl (Ducati) 23; 4. Aegerter (Yamaha) 20; 5. Gardner (Yamaha) 10; 6. Gerloff (BMW) 10; 7. Baz (BMW) 6; 8. Baldassarri (Yamaha) 1; 9. Syahrin (Honda) 1.

