MotoGP, Alzamora su Marc Marquez: “Separati da altri”

Le quattro operazioni, il doppio caso di diplopia, il trasferimento a Madrid e poi il divorzio dal manager Emilio Alzamora dopo 18 anni. Marc Marquez ha vissuto un’odissea negli ultimi tre anni e ora ritorna in nuova veste per dare l’assalto al settimo titolo in MotoGP. Al suo fianco Jaime Martinez che, oltre a curarne l’immagine, spinge il campione verso un iter di management attraverso la nuova agenzia “Vertical”.

La svolta di Marc Marquez

L’anno 2022 è uno spartiacque nella carriera di Marc Marquez, l’operazione del 2 giugno in Minnesota una carta importante che doveva assolutamente giocarsi. Un intervento conclusosi con successo, ma al rientro ha dovuto prendere una decisione quasi inattesa per chi guarda dall’esterno. I fratelli Marquez hanno annunciato la fine della collaborazione con Emilio Alzamora e da quel momento si sono messi nelle mani di Jaime Martinez. La mancanza di risultati in pista ha fatto da coadiuvante in questa decisione. “Quando ci sono cattivi risultati e problemi è necessario un cambiamento di ambiente. È qui che entra in gioco Jaime Martinez – racconta il fenomeno di Cervera -. Ad un certo punto, dopo tanti anni, diventa come un matrimonio“. Un rapporto che traballa e mette in discussione il raggiungimento degli obiettivi prossimi, quindi l’annuncio di affidarsi al nuovo manager cresciuto in casa Red Bull.

La fine dell’era Alzamora

Secondo alcune indiscrezioni a mettersi di traverso fra Marc Marquez ed Emilio Alzamora ci sarebbe la Honda. Un’ipotesi mai confermata e che non sarà mai confermata ufficialmente ammesso che sia vera. Il fuoriclasse della MotoGP stigmatizza: “Non è successo dalla sera alla mattina, da qualche anno sentivamo che mancasse qualcosa. Quando l’amore sfiorisce inizi a litigare per nulla, la discussione si trasforma in sfiducia“. L’ardente desiderio di ritornare ad essere leader del Mondiale ha portato ad una drastica sentenza, per tenere calme le acque serviva una svolta. Si lasciano con una stretta di mano, cosa sia successo davvero resterà nell’ambito delle congetture.

Nel docu-film ‘All In’ c’è spazio per affrontare anche questo capitolo del libro di Marc Marquez. “È stato molto importante per me“, ha detto Alzamora. “In queste situazioni o si sta insieme o ci si separa. In questo momento, siamo stati separati da altri“. Cosa si intenda con “altri” resta un segreto di squadra. “Sappiamo entrambi quello che abbiamo vissuto. Senza dubbio, il suo talento è ciò che gli ha fatto vincere e avere il successo che ha avuto e avrà“. L’ultimo colpo manageriale è il passaggio di Alex Marquez in Ducati Gresini, una mossa azzeccata prima di dividere per sempre le proprie strade.

Foto: MotoGP.com