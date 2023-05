Almeno sulla distanza breve della Superpole Race Alvaro Bautista sarà alla portata di Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea? E’ questa la domanda che aleggia nel paddock del Montmelò alla vigilia di una domenica Superbike che non è difficile pronosticare come l’ennesimo “Bautista Show” di questa stagione. Nel warm up appena concluso i due rivali hanno sperimentato assetti più radicali rispetto a quelli impiegabili sulla distanza normale (20 giri). La speranza di cui si augura di vedere qualche sorpasso, è che sia Jonathan che Toprak siano in grado di montare l’anteriore soffice SC0 appena introdotta dalla Pirelli. Bautista non ha motivo di lasciare la SC1, l’asso nella manica che gli sta permettendo di dominare la scena. Se il piano funziona, potremmo gustarci dieci giri scoppiettanti.

Intanto Bautista si prende pure il warm up

Mentre gli avversari si spremono le meningi cercando ipotetici punti deboli, Alvaro Bautista è stato il più veloce anche nei quindici minuti di warm up, compiendo quasi l’intera distanza della Sprint (9 giri) con il solito passo schiacciasassi. La sua Ducati danza fra i cambi di direzione del Montmelò, questo è proprio il giardino di casa Alvarito. Toprak però nel secondo stint ha alzato il ritmo, piombando al secondo posto della classifica. Anche Rea ha fatto diversi giri a contatto con Bautista, il ritmo Kawasaki però non sembra sufficiente per tenere testa alla Panigale. Vedremo in tarda mattinata se i piani bellicosi degli inseguitori sono solo un fuoco di paglia.

Il radar delle due sfide di oggi

La Superpole Race scatta alle 11:00, sui consueti dieci giri in programma. Con la pista più fresca e distanza ridotta, la durata degli pneumatici non sarà il fattore preponderante. Lo scorso settembre però Alvaro Bautista qui fulminò gli avversari anche nella sfida sprint di questo quarto round Superbike. Per gara 2 al pomeriggio (20 giri) invece gli avversari hanno ben poche speranze di poter attaccare il ducatista, che sabato è andato a nozze (qui i risultati) vincendo con nove secondi di distacco, al netto degli ultimi metri compiuti a passo d’uomo a braccia alzate…

Foto: Mimmo Maggiali