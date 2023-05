Con il secondo posto nella MotoGP Sprint e la vittoria in gara a Jerez, Francesco Bagnaia si è ripreso il primato in classifica. Ancora una volta qualcuno temeva contraccolpi psicologici dopo il doppio ko di Termas e Austin, invece il campione della Ducati è ritornato a dettare legge. Una nota di merito va sicuramente alla squadra che lo circonda e a sua sorella Carola Bagnaia che lo segue come un’ombra.

Carola Bagnaia l’ombra di Pecco

La sorella maggiore ha iniziato a lavorare nel box di suo fratello alla fine del 2016, con il passaggio in Moto2. Inizialmente gli impegni erano pochi, si trattava di fare comunicazione, gestire i social e poco altro. Oggi è un punto di riferimento fondamentale per il talento di Chivasso, la persona di cui si fida maggiormente, la valvola di sfogo nei momenti difficili. “Sono quella che gli rompe le scatole. Con me ha confidenza, se chiedo troppo non si fa problemi a mandarmi a quel paese“, racconta Carola Bagnaia a ‘La Gazzetta dello Sport’. Inseparabili anche da piccoli, oggi Francesco è maturato, inevitabile quando si diventa campione e popolari, “ma come persone è sempre lo stesso, anche se è cresciuto, maturato“.

Il titolo MotoGP 2023

La rimonta del Mondiale 2022 è un qualcosa che Carola porterà con sé per tutta la vita. A -91 da Fabio Quartararo sembrava difficile continuare a rincorrere il titolo MotoGP. “Pecco è entrato in una bolla, pensando a gara per gara, imparando dagli errori. Poi, capito che la rimonta era fattibile, è stato impegnativo… È stressante, ma firmerei ogni anno per quei momenti“. Tensione e concentrazione sono elementi basilari per un pilota, c’è da fare i conti anche con le critiche, inevitabili quando sei in testa, il favorito, vinci spesso. Danno fastidio soprattutto se arrivano “da chi non ti conosce, il tifoso della domenica, l’odiatore di Vale o della Ducati: non ti toccano, ma ti viene il nervoso“.

In sintonia con Ducati

A Jerez ha dato una grande prova di determinazione, vincendo nonostante la penalizzazione (dubbia) per il soprasso a Jack Miller. Bagnaia e Ducati sono entrati in magia sintonia. Nonostante la Desmosedici GP sia la moto migliore in griglia, Francesco è l’unico a riuscire a vincere in maniera costante. Potrebbe essere amore per tutta la vita? Una domanda difficile a cui neppure Carola sa rispondere. “Spero sia nel posto che lo rende più felice. Oggi Ducati è quel posto, ma nella vita mai dire mai“.

