Le formazioni ufficiali Superbike impegnate da domani, per due giornate, al Montmelo. Sarà l'ultimo confronto diretto "amichevole" fra Jonathan Rea e Scott Redding

Sarà la prova generale della ripartenza Superbike, ma soprattutto l’ultimo scontro “amichevole” fra Jonathan Rea e gli sfidanti, a cominciare da Scott Redding. Tutti i team ufficiali da mercoledi 8 luglio sono impegnati al Montmelò, tracciato ad un passo dalla base operativa Kawasaki, sul quale la squadra campione del Mondo ha già girato, brevemente, nei mesi scorsi. La due giorni catalana servirà per preparare il round iridato di metà settembre su questo tracciato che non ha mai ospitato le derivate dalla serie. Ma sarà l’ultimo provino prima della ripresa del Mondiale, il primo agosto da Jerez, in Spagna. La corsa al titolo sarà un autentico sprint: sei round, cioè quindici corse, spalmate in sole dieci settimane. Salvo aggiunte, questo tormentato campionato terminerà il 4 ottobre a Magny Cours, unica tappa prevista fuori dalla penisola iberica.

Assenti giustificati

Ci saranno proprio tutti, o quasi. Uniche assenza di rilievo due formazioni italiane: Kawasaki Puccetti, recupererà il 25-26 luglio partecipando con Xavi Fores al secondo round del CIV a Misano. Go Eleven Ducati non sarà presente, ma poco male perchè Michael Rinaldi avrà l’opportunità di girare con la Panigale V4R del test team, “appoggiato” quindi alla struttura ufficiale. A Barcellona, oltre a Kawasaki e Ducati che a fine giugno hanno fatto tappa a Misano (qui i tempi finali), rivedremo in pista Honda HRC e Yamaha. Oltre alla BMW che sempre a giugno è stata impegnata in un’intera settimana di collaudi al Lausitzring. Assente an

Ecco chi ci sarà

Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea, Alex Lowes

Pedercini Kawasaki: Sandro Cortese

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies, Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Honda HRC : Alvaro Bautista, Leon Haslam

Yamaha World Superbike: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Federico Caricasulo

Ten Kate Yamaha: Loris Baz

BMW: Tom Sykes, Eugene Laverty