Superbike, Bautista rinnova con Ducati: “Possiamo solo andare avanti”

Il matrimonio tra Alvaro Bautista e il team Aruba.it Racing Ducati continuerà anche nella stagione Superbike. Non poteva essere diversamente dopo l’inizio di stagione esplosivo in sella alla Panigale V4R, conquistando sei vittorie e sei podi nei primi dodici round. Un martello pneumatico a cui neppure Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu riescono a tenere testa. Dopo il biennio 2020-2021 in cui ha faticato non poco in sella alla Honda, per il veterano spagnolo, già campione nella classe 125 nel 2006, potrebbe essere l’anno della consacrazione nel WorldSBK

La carica di Stefano Cecconi

Alvaro Bautista è attualmente leader del Mondiale Superbike con 220 punti, a +36 sul diretto inseguitore Rea. In Ducati tutti hanno sempre creduto in lui, a cominciare da Stefano Cecconi, Team Principal Aruba.it Racing – Ducati: “Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto personale anche quando le nostre strade si sono temporaneamente divise“. La scorsa estate i vertici del team hanno deciso di puntare ancora sull’ex pilota MotoGP, un accordo trovato in breve tempo, senza tentennamenti da ambo le parti. “La stagione è ancora lunga e sappiamo bene che non ci possiamo permettere di abbassare la guardia“.

Bautista all’assalto del titolo Superbike

Sin dai test invernali Alvaro Bautista ha dimostrato che la Ducati Panigale fosse una moto a sua misura. “È un pilota preciso, con il quale è semplice lavorare“, ha detto Gigi Dall’Igna. “Ha uno stile di guida fantastico che lo rende piacevole da guardare in TV, ma soprattutto gli permette di sfruttare appieno il potenziale della nostra Panigale V4 R. Siamo convinti che insieme potremo ottenere numerosi traguardi importanti”. Le sensazioni sono sensibilmente migliori rispetto alla stagione Superbike 2019, a Borgo Panigale c’è grande ottimismo e il pilota castigliano è carico: “Quando una cosa funziona così bene, possiamo solo continuare a lavorare, guardando avanti. Sento di essere ancora al top, sento che posso dare ancora molto. Fisicamente e mentalmente credo che questo sia il momento migliore della mia carriera. Sono inoltre molto contento di continuare a lavorare con Ducati“.

