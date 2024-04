I primi due round del Mondiale Superbike sono stati al di sotto delle aspettative per Motoxracing. Bradley Ray ha conquistato appena un punto con il quindicesimo posto in gara-2 a Phillip Island. A Barcellona era rimasto completamente a secco: diciottesimo in gara-1, ventiduesimo nella Superpole Race ed out per un incidente in gara-2. Questi risultati non rispecchiano il valore del pilota e neppure della squadra che, per quanto privata, lavora sempre con impegno e professionalità.

In Spagna non avevano avuto grande fortuna neppure i ragazzi del team Supersport 300. Elia Bartolini era riuscito comunque riuscito a conquistare un undicesimo posto in Gara1 mentre Emiliano Ercolani era tornato a casa senza neppure un punto complice anche una scivolata. La squadra di Sandro Carusi si presenta ad Assen con una fortissima sete di riscatto e con qualche novità.

“In Superbike abbiamo rafforzato il nostro staff tecnico per supportare al meglio il nostro pilota – dice il team Principal Sandro Carusi – Ci prepariamo alla gara di Assen motivati per migliorare i risultati ottenuti nelle gare precedenti in entrambe le classi. Speriamo che il meteo non sia sfavorevole”.

Bradley Ray è un pilota inglese ed in teoria è abituato alla poggia tuttavia il meteo preoccupa un po’ anche lui.

“Le previsioni non sono ottimali ma questo non ci impedirà di lavorare sulla nostra moto alla ricerca del miglior assetto per questo tracciato così tecnico ed impegnativo. Voglio ottenere i migliori risultati possibili. Tra l’altro è passato quasi un mese dalle ultime gare in Catalunya quindi sono ansioso di tornare in pista e farlo sullo storico tracciato di Assen”.

Iscriviti al nostro canale YouTube CorsedimotoTV