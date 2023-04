Superbike Assen, Bautista punge Bassani: “Solo lui da penalizzare”

Sei vittorie in sette gare disputate in questo Mondiale Superbike 2023. Alvaro Bautista è salito sul gradino più alto del podio anche in Gara 1 ad Assen.

Dopo una prima fase di studio e attesa dietro a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, ha prima superato il turco e poi il pilota Kawasaki. Quest’ultimo ha provato a impensierirlo, ma dopo qualche giro si è dovuto arrendere. Lo spagnolo è giunto al traguardo con oltre 3 secondi di vantaggio sul rivale Kawasaki.

Superbike Assen, Bautista felice del successo di oggi

Bautista, che dopo il primo tempo in Superpole era stato retrocesso di tre posizioni per aver guidato troppo lento e aver così ostacolato la coppia Baz-Gerloff, è ovviamente soddisfatto dell’esito della corsa odierna: “Ho affrontato la penalità nel modo giusto. Mi ha dato più motivazione e aggressività all’inizio. Forse ero troppo rilassato dopo il passo mostrato ieri e la pole position di oggi. Sembrava tutto facile, anche se qui non lo è mai. La penalità è stato un avvertimento. Mi sono divertito“.

La strategia di gara adottata da Alvaro ha funzionato perfettamente ad Assen: “Nei primi giri ho dovuto capire le condizioni della pista e il grip. Jonathan e Toprak hanno avuto un buon passo e non me lo aspettavo, perché nelle prove libere avevano faticato un po’. A metà gara ho spinto di più e li ho forzati a stressare di più le gomme. Jonathan è stato vicino molto vicino a me, però a sei giri dalla fine ho dato l’ultimo strappo e sono riuscito ad aprire un gap“.

Alvaro se la prende con Bassani

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha avuto modo anche di commentare più nel dettaglio cosa è successo nell’episodio che ha poi comportato la sanzione al termine della Superpole: “Sono uscito dalla pit lane e avevo alcuni piloti dietro di me, mi sono girato e c’era Bassani davvero vicino. Ho visto Baz e Gerloff che arrivavano alla 1. Avessi fatto roll-off, avrei rischiato di essere colpito da Axel. Ho cercato di fare la curva velocemente e di restare fuori dalla loro traiettoria. Non credo di averli disturbati. Quello che li ha disturbati è Bassani, che era dietro di me e non ha chiuso il gas per restare dietro di me a fare il tempo. Non è stato corretto penalizzare me“.

Il campione in carica Superbike ritiene che sia stato Axel Bassani (anche lui penalizzato) il colpevole di tutto, quindi l’unico da penalizzare: “Non ho parlato con Axel. Fa sempre la stessa. Lui aspetta sempre me nelle prove libere e, specialmente, in Superpole“. Vedremo se ci sarà un chiarimento tra loro.

Foto: Aruba Racing Ducati