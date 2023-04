Superbike, Jonathan Rea ritrova il podio: ma Bautista resta lontano

Torna sul podio Jonathan Rea, che ha concluso in seconda posizione Gara 1 Superbike ad Assen. Un risultato importante, dopo il difficile round in Indonesia. Ne aveva bisogno, anche se la distanza al traguardo rispetto ad Alvaro Bautista è stata di ben 3 secondi.

Una volta subito il sorpasso dello spagnolo, il pilota Kawasaki ha provato a seguirlo e dopo qualche giro non è riuscito più a tenere il suo ritmo. Nel finale ha avuto un calo (stava anche gestendo) e c’è stato un netto riavvicinamento di Toprak Razgatlioglu, che forse con un altro paio di giri avrebbe potuto insidiarlo.

Superbike Assen, Jonathan Rea commenta Gara 1

Rea al termine della giornata ha così commentato la sua performance di oggi al TT Circuit: “Sono contento. Il ritmo è stato veloce quando ero davanti. Sapevo che prima o poi Alvaro sarebbe arrivato, era molto veloce già ieri. Ho fatto tutto quello che potevo, ma a sette giri dalla fine ho fatto un errore e lui poi riusciva a guadagnare. Ho dovuto arrendermi un po’, il mio anteriore è calato molto. Non ho potuto fare nulla. Comunque ho conquistato tanti punti, sono partito forte ed è andata molto meglio rispetto a Mandalika. Abbiamo cambiato la moto rispetto all’Indonesia“.

Anche se il secondo posto non è un risultato da buttare, il sei volte campione del mondo Superbike sperava di andare un po’ meglio oggi: “Mi aspettavo di essere ancora più forte, visto che c’era bassa temperatura e siamo ad Assen. Qui la moto è sempre stata competitiva. Credevo di avere un po’ più di ritmo per andare con Alvaro, comunque è stato bello lottare per il podio“.

Jonathan vuole di più da Kawasaki

Il piazzamento di oggi è positivo, però Rea auspica di essere forte anche domani in Superpole Race e Gara 2, vuole salire di nuovo sul podio: “Non siamo a un punto di volta, ma sono tornato dove devo essere. La stagione è partita male, ma adesso siamo in condizioni normali. Non vedo l’ora che arrivi domenica. Vorrei fosse possibile fare qualche modifica per salvare di più l’anteriore. Inoltre, dovremo tenere d’occhio il meteo, potrebbe essere più incostante rispetto ad oggi. Vedremo cosa riusciremo a fare“.

Il pilota nord-irlandese non nasconde il desiderio di avere una moto ancora più forte, anche se non è semplice estrarre altro potenziale dalla sua Ninja attuale: “Abbiamo bisogno di migliorare le prestazioni della ZX-10RR, ma è molto difficile e stiamo dando tutto. Dobbiamo cercare di essere più competitivi, soprattutto in accelerazione e in rettilineo. Continueremo a lottare“.

Foto: WorldSBK.com