Superbike, Razgatlioglu chiede un grande step a Yamaha: “Ho un sogno”

Non è un Toprak Razgatlioglu in forma smagliante quello visto ad Assen. Con la sua Yamaha R1 sta avendo qualche problema inaspettato e si è dovuto accontentare di chiudere al terzo posto Gara 1 Superbike al TT Circuit.

Nelle prove libere del venerdì non era stato particolarmente veloce e puntava molto sulla FP3 per migliorare, ma tale sessione si è svolta sul bagnato e quindi non ha potuto lavorare come sperava. Comunque il team Pata Yamaha Prometeon è riuscito a metterlo nella condizione di salire sul podio assieme al vincitore Alvaro Bautista e a Jonathan Rea.

Superbike Assen, Razgatlioglu commenta Gara 1

Razgatlioglu a fine giornata ha confessato che al termine della FP2 non immaginava che sarebbe andato così bene oggi: “Ieri non pensavo che avrei chiuso nei primi tre posti. Oggi il feeling è stato molto migliore, abbiamo utilizzato un setup diverso e sono contento. Il problema è che il grip posteriore non è fantastico, come l’scorso anno, quando ho avuto il medesimo problema. Tutti scivolano, ma io di più”.

Toprak sa in che aspetto è necessario intervenire per rendere migliore la sua R1 e auspica che la sua squadra trovi una soluzione per consentirgli di giocarsela con i suoi rivali: “Spero che domani miglioreremo l’aderenza al posteriore, perché è importante per vincere. Altrimenti non è possibile lottare con lottare con Alvaro e Jonathan. Anche Jonny ha avuto un calo e forse con altri due giri avrei battagliato con lui. L’ultimo settore è molto difficile, in particolare l’inserimento in curva 10 e 11“.

Il campione del mondo Superbike 2021 ribadisce la sua fiducia in Yamaha e non nasconde di avere un obiettivo importante da voler conseguire ad Assen: “Credo nel mio team e spero che miglioreremo domani. Alvaro e Jonathan sono veloci. Oggi sono stato più contento della mia moto rispetto a ieri, però ci serve un grande step per lottare per vincere; altrimenti non sono felice. È un weekend strano, domani spero di salire sul podio. Il sogno è vincere, perché non ho mai vinto ad Assen“.

Foto: Silvio Tosseghini