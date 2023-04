MotoGP, Johann Zarco: “Borsoi è piccolino, ma è un vero leader”

Nei primi tre round del campionato MotoGP ’23 il team Pramac è sempre salito sul podio almeno una volta. A Portimao Jorge Martin nella Sprint, a Termas Johann Zarco nella gara domenicale, ad Austin ancora il madrileno nella Sprint. Il francese va ancora alla ricerca della sua prima vittoria in classe regina, ma quest’anno sembrano esserci tutti i presupposti per centrare l’obiettivo. Ai box il nuovo team manager Gino Borsoi ha saputo portare una buona dose in più di serenità ed esperienza utile per creare quell’atmosfera magica che rende vincente una squadra.

Zarco-Borsoi massima intesa

Per un animo sensibile come Johann Zarco è fondamentale respirare aria familiare per rendere al meglio. Con Gino Borsoi ha subito instaurato un ottimo feeling, nonostante sia consapevole che la sua sella è in bilico se non arriveranno risultati di un certo tenore. “Gino è molto bravo a far sì che tutti nel team si concentrino sull’essenziale, presta attenzione a ogni dettaglio e non dimentica nulla – spiega il pilota di Cannes a Motorsport-Total.com -. Si può quasi parlare di pensare al titolo mondiale. È semplicemente programmato in questo modo e porta l’intero team a un altro livello“.

Dopo una lunga esperienza come pilota prima e manager Aspar poi, Gino Borsoi è una figura molto versatile e polivalente all’interno del box. Ha trascorso nove anni da pilota nella classe 125, quasi venti al fianco di Jorge Martinez, proiettando il team a livelli altissimi. Il vino buono sta nelle botti piccole… “Anche se è una persona piccola, è assolutamente un leader“. La collaborazione è iniziata già dall’inverno, Johann Zarco ha dialogato a lungo con lui, ha saputo dargli la giusta motivazione in una stagione MotoGP clou per la sua carriera.

La prima vittoria in MotoGP

Il manager trevigiano è convinto che Johann Zarco possa raggiungere i suoi obiettivi nel 2023. “Penso che abbia assolutamente le capacità per vincere non solo una gara, ma più gare. È un talento. L’anno scorso lo ha dimostrato all’inizio della stagione. Devi capire di cosa ha bisogno in modo che rimanga sempre a quel livello. Come ho detto, ne abbiamo parlato molto durante l’inverno e penso che siamo stati chiari“.

Foto di Valter Magatti