Superbike Assen: Alle 10.30 parte la rumba, gli orari TV e dirette streaming

Oggi in Olanda si apre il quinto round della Superbike iridata. Meteo: nuvoloso ma senza pioggia. Jonathan Rea mette nel mirino Toprak Razgatlioglu

Parte oggi ad Assen il quinto round del mondiale Superbike. Su uno dei tracciati più favorevoli, dodici successi, Jonathan Rea ha nel mirino Toprak Razgtalioglu. Il 24enne turco della Yamaha è balzato al comando della classifica nel precedente appuntamento, e guida il gruppo con due punticini di margine sul campione in carica. Assen è uno snodo fondamentale anche per Ducati: Scott Redding precipitato a -66 punti dalla vetta ha assolutamente bisogno di vincere per ricucire lo strappo. Non correrà Eugene Laverty, appiedato dai “problemi di ristrutturazione” del team RC BMW. Mancherà anche Christophe Ponsson per la rinuncia di Yamaha Alstare causa malattia del patron Francis Batta.

Meteo: oggi nuvoloso, senza pioggia

Il meteo, come ogni volta, giocherà un ruolo importante ad Assen. Per la giornata odierna il bollettino annuncia cielo nuvoloso, ma con scarsa possibilità di pioggia. Per FP1, che scatta alle 10:30, sono previsti 16 °C, per la sessione pomeridiana (ore 15) il termometro salirà a 19 °C. In tribuna ci sarà il pubblico: le autorità olandesi hanno autorizzato due terzi della capienza.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Assen sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in diretta anche su TV8. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Venerdì 23 luglio 2021

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 24 luglio 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 luglio 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

